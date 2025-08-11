قاسىم-جومارت توقايەۆ: جاساندى ينتەللەكت تۋرالى ءتيىستى زاڭدى قابىلداۋ - شۇعىل مىندەت
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ جاساندى ينتەللەكت سالاسىن رەتتەۋ تەتىكتەرىن جەتىلدىرۋدى تاعى ءبىر ماڭىزدى مىندەت رەتىندە ايقىندادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇكىل الەمدە جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋدىڭ قۇقىقتىق نەگىزى بەلسەندى قالىپتاسىپ جاتىر.
- ەۋروپا وداعى، ا ق ش، قىتاي جانە كانادا قاۋىپ-قاتەرلەر مەن ىقتيمال مۇمكىندىكتەردى ەسكەرە وتىرىپ، سالانى رەتتەۋدىڭ ءتول مودەلىن جاساقتاۋعا كىرىستى. قازاقستان دا ءوزىنىڭ نورماتيۆتىك بازاسىن قالىپتاستىرۋعا ءتيىس. وسى ورايدا، وزىق حالىقارالىق تاجىريبەگە سۇيەنگەن ءجون. ۇلتتىق باسىمدىقتار باستى نازاردا بولۋعا ءتيىس. جالپى، جاساندى ينتەللەكت تۋرالى ءتيىستى زاڭدى قابىلداۋ - شۇعىل مىندەت. ونى ورىنداۋعا ۇكىمەت باسا ءمان بەرۋى كەرەك. قۇجاتتا يننوۆاتسيا، جاۋاپكەرشىلىك، قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى تەڭ دارەجەدە ەسكەرىلۋى كەرەك. سونداي-اق ازاماتتاردىڭ قۇقىعىن، كاسىپكەرلەردىڭ مۇددەسىن قورعاۋ ىسىنە ءمان بەرىلۋى قاجەت. زاڭ جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋعا بوگەت بولماۋعا ءتيىس. ەرەجەنىڭ ءبارى ايقىن ءارى تۇسىنىكتى بولعانى ءجون. ياعني ينۆەستيتسيا تارتۋعا جانە تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە بارىنشا قولايلى زاڭ ازىرلەۋ قاجەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت سيفرلىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋدىڭ ماڭىزىنا نازار اۋدارىپ، ۇكىمەت مۇشەلەرىنە ABCDE مودەلى (AI، Big data ،Cloud ،Data Centers ،Education) نەگىزىندە ۇلتتىق سيفرلىق لاندشافت قۇرىلىمىن قايتا قاراۋ تۋرالى تاپسىرما بەرىلگەنىن ەسكە سالدى.
- ءبىز جاقىندا ورتالىق ازياداعى ەڭ ءىرى سۋپەركومپيۋتەر كلاستەرىن ىسكە قوستىق. ەندى ونى ءىس جۇزىندە كادەگە جاراتۋىمىز قاجەت. ءبىراق ءماز بولىپ، بوساڭسۋعا بولمايدى. ءتيىستى جۇمىس ءالى الدا. ەسەپتەۋ رەسۋرستارى بارشاعا بىردەي قولجەتىمدى بولۋى كەرەك. سۋپەركومپيۋتەردىڭ مۇمكىندىكتەرىن تولىق پايدالانۋ قاجەت. وسىعان وراي ۇكىمەتكە سۋپەركومپيۋتەردىڭ قۋاتىن ءادىل ءبولۋ ەرەجەسىن ازىرلەۋدى تاپسىرامىن. كەلەشەگى زور ستارتاپتار مەن ۇلتتىق ماڭىزى بار جوبالارعا باسىمدىق بەرۋ كەرەك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت بۇكىل مەملەكەتتىك جانە كۆازيمەملەكەتتىك سيفرلىق ەكوجۇيەنى-ءبىرتۇتاس پلاتفورماعا كوشىرۋدى تاپسىردى.
- مۇنداي ءتاسىل تۇپكىلىكتى ينتەگراتسيانى، ارحيتەكتۋرالىق ۇيلەسىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتىپ، ارتىق شىعىندى بولدىرمايدى جانە تولىققاندى دەرەكتەر ماسسيۆتەرىن قالىپتاستىرادى. بيىل شىلدە ايىندا QazTech ۇلتتىق سيفرلىق پلاتفورماسى ونەركاسىپتىك پايدالانۋعا بەرىلدى. ول بۇكىل سيفرلىق ازىرلەنىم پروتسەستەرىن ورتالىقتاندىرىپ، ولاردى ەنگىزۋ ۋاقىتىن قىسقارتادى. پلاتفورمانى جاپپاي قولدانىسقا ەنگىزۋ ماقساتىندا 2026-جىلدىڭ قاڭتارىنان باستاپ QazTech-تەن تىس جاڭا اقپاراتتىق جۇيەلەردى قۇرۋعا موراتوري ەنگىزىلەدى. ءاربىر جاعداي بويىنشا شەشىمدى سيفرلاندىرۋ جونىندەگى كوميسسيا قابىلداۋعا ءتيىس. ۇكىمەت 2026-جىلى ءبىرىنشى توقساننىڭ سوڭىنا دەيىن QazTech پلاتفورماسىنىڭ تولىق اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ پروتسەدۋراسىن اياقتاۋى كەرەك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت ەلىمىزدەگى سيفرلىق قاۋىپسىزدىكتىڭ جالپى دەڭگەيىنە تولىق جاۋاپ بەرۋگە مىندەتتى.