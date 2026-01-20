قاسىم-جومارت توقايەۆ: حالىق كەڭەسى زاڭ شىعارۋ باستاماسىنا يە بولادى
قىزىلوردا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ V ۇلتتىق قۇرىلتايدا جاڭادان قۇرىلاتىن حالىق كەڭەسى زاڭ شىعارۋ باستاماسىنا يە بولسىن دەگەن ۇسىنىس ايتتى.
- حالىق كەڭەسى زاڭ شىعارۋ باستاماسى قۇقىعىنا يە بولۋى ءتيىس، بۇل، ارينە، ونىڭ مارتەبەسىن ايتارلىقتاي ارتتىرادى. جىلىنا كەمىندە ءبىر رەت شاقىرىلاتىن سەسسيا حالىق كەڭەسىنىڭ جوعارى ورگانى بولادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كەڭەسكە قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ ەتنوسارالىق جانە كونفەسسياارالىق كەلىسىم ماسەلەلەرى جونىندەگى بازالىق فۋنكتسيونالى بەرىلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- سونىمەن قاتار، جاڭا ورگان ىشكى ساياساتتى جەتىلدىرۋ باعىتىندا ۇسىنىستار ازىرلەۋگە دە نازار اۋدارادى، مەملەكەتتىك يدەولوگياعا، سونداي-اق كونستيتۋتسيانىڭ ەرەجەلەرىنە جانە مەملەكەتىمىزدىڭ باسقا دا ماڭىزدى قۇجاتتارىنا قاتىستى ماسەلەلەردى ىلگەرىلەتۋمەن جانە تۇسىندىرۋمەن اينالىسادى.
الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزدەرىن، مەملەكەتتىك ماڭىزى بار باسقا دا گۋمانيتارلىق فورۋمداردى وتكىزۋ فۋنكتسياسى كەڭەستىڭ قاراۋىنا وتەدى.
حالىق كەڭەسىنىڭ مارتەبەسى مەن قۇرىلۋ ءتارتىبىن كونستيتۋتسياداعى جەكە بولىممەن جانە ارنايى كونستيتۋتسيالىق زاڭمەن رەتتەۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنت قازاقستاندا جاڭا كونسۋلتاتيۆتىك ورگان قۇرىلاتىنى تۋرالى ايتتى.