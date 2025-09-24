ق ز
    قاسىم-جومارت توقايەۆ فرانسيا پرەزيدەنتىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى

    نيۋ-يورك. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ەممانيۋەل ماكرونمەن ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ جاي-كۇيىن تالقىلادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Франция Президентімен кездесу өткізді
    Фото: Ақорда

    مەملەكەت باسشىسى فرانتسيا ەلىمىزدىڭ ەۋروپا وداعىنداعى باستى ءارى سەنىمدى سەرىكتەسى سانالاتىنىن اتاپ ءوتتى.

    پرەزيدەنتتەر وسىعان دەيىن جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتار ءتۇرلى سالادا، سونىڭ ىشىندە ەنەرگەتيكا، كولىك-لوگيستيكا، اۋىل شارۋاشىلىعى، دەنساۋلىق ساقتاۋ باعىتتارىندا ايتارلىقتاي تابىستى ىسكە اسىرىلىپ جاتقانىنا توقتالدى.

    مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستار جەمىستى دامىپ كەلەدى. قازاقستان مەن فرانسيا پرەزيدەنتتەرى وزەكتى گەوساياسي ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماستى.

    سوڭعى جاڭالىقتار