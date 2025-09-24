02:15, 24 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ فرانسيا پرەزيدەنتىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى
نيۋ-يورك. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ەممانيۋەل ماكرونمەن ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ جاي-كۇيىن تالقىلادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسى فرانتسيا ەلىمىزدىڭ ەۋروپا وداعىنداعى باستى ءارى سەنىمدى سەرىكتەسى سانالاتىنىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنتتەر وسىعان دەيىن جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتار ءتۇرلى سالادا، سونىڭ ىشىندە ەنەرگەتيكا، كولىك-لوگيستيكا، اۋىل شارۋاشىلىعى، دەنساۋلىق ساقتاۋ باعىتتارىندا ايتارلىقتاي تابىستى ىسكە اسىرىلىپ جاتقانىنا توقتالدى.
مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستار جەمىستى دامىپ كەلەدى. قازاقستان مەن فرانسيا پرەزيدەنتتەرى وزەكتى گەوساياسي ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماستى.