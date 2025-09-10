قاسىم-جومارت توقايەۆ فەليكس چيسەكەديدى 1- دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت بۇگىن ەكى ەل جىلناماسىنداعى تاريحي كۇن ەكەنىن اتاپ ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى قارىم-قاتىناستار تىڭ قارقىن الۋدا. ەڭ الدىمەن، پرەزيدەنت فەليكس چيسەكەدي مىرزانى قازاقستاندا العاشقى مەملەكەتتىك ساپارمەن قارسى الۋ - ءبىز ءۇشىن ۇلكەن قۇرمەت. كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى - قازاقستاننىڭ افريكا قۇرلىعىنداعى ماڭىزدى ءارى سەنىمدى سەرىكتەسى. ەكى ەل اراسىنداعى بايلانىستار بەرىك دوستىق پەن ءوزارا قۇرمەتكە نەگىزدەلگەن. قازاقستان كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىمەن ءتۇرلى سالاداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا مۇددەلى. ىقپالداستىقتى ەرەكشە سەرپىنمەن تەرەڭدەتۋ ءۇشىن بارلىق مۇمكىندىك بار. جوعارى دەڭگەيدەگى ساياسي نيەتىمىز - ورتاق، ساۋدا- ەكونوميكالىق الەۋەتىمىز - مول، مادەني-گۋمانيتارلىق سالاداعى ماقسات- مىندەتتەرىمىز ءبىر. بۇگىنگى كەلىسسوز قورىتىندىلارى - وسىنىڭ ايقىن دالەلى. ءبىز ءوزارا قولداۋ مەن تۇسىنىستىك رۋحىندا ەكىجاقتى قاتىناستاردى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋگە ۋاعدالاستىق. ەكى ەلدىڭ مۇددەسىنە ساي كەلەتىن ماڭىزدى كەلىسىمدەرگە قول جەتكىزدىك. حالىقارالىق ساحناداعى ىقپالداستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا كەلىستىك. جاھاندىق قاۋىپسىزدىك جانە تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ ىسىندە كۇش- جىگەرىمىزدى جۇمىلدىرۋعا نيەت بىلدىردىك. جالپى، استانا مەن كينشاسا اراسىنداعى سان قىرلى سەرىكتەستىكتىڭ الەۋەتى مول، بولاشاعى زور دەپ ايتۋعا تولىق نەگىز بار، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ فەليكس چيسەكەديدىڭ وسى يگى ىسكە قوسىپ وتىرعان تاريحي ۇلەسىنە جوعارى باعا بەردى. سونداي-اق ونى حالقىنىڭ قولداۋىنا ارقا سۇيەپ، ەلىن العا باستاعان ناعىز كوشباسشى دەپ بىلەتىنىن مالىمدەدى.
- كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى ايتارلىقتاي تابىستارعا قول جەتكىزىپ، حالىقارالىق ساحنادا بەدەلىن نىعايتۋدا. ەلىڭىزدىڭ ەكونوميكاسى ءوسىپ كەلە جاتىر. ءسىزدىڭ باستاماڭىزبەن ءتۇرلى سالادا تىڭ جوبالار تابىستى جۇزەگە اسۋدا. بۇل جەتىستىك - ءسىزدىڭ ارقاڭىز. ءسىزدىڭ باسشىلىعىڭىزبەن ەلىڭىز بۇدان دا بيىك بەلەستەردى باعىندىرا بەرەتىنىنە كامىل سەنەمىن. وسى ماقسات- مۇراتتارعا جەتۋ جولىندا قازاقستان ەلىڭىزدى قولداۋعا دايىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت قازاقستان مەن كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ىنتىماعىن ارتتىرۋعا، ەلدەرىمىز اراسىنداعى دوستىقتى بەكەمدەۋگە، حالىقارالىق جانە ايماقتىق قاۋىپسىزدىك پەن تۇراقتىلىقتى نىعايتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقانى ءۇشىن فەليكس چيسەكەديدى 1- دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتاۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانىن ايتتى.
- بۇل - قازاق ەلىنىڭ سىزگە دەگەن ەرەكشە قۇرمەتى جانە شىنايى ريزاشىلىعى، حالقىڭىزعا كورسەتكەن ىستىق ىقىلاسى. ءسىز افريكا ەلدەرىنىڭ جوعارى باسشىلارى اراسىنداعى وسىنداي قۇرمەتتى ماراپات العان تۇڭعىش ساياساتكەر بولدىڭىز، - دەدى پرەزيدەنت.
كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماراپاتقا لايىق كورگەنى ءۇشىن قاسىم-جومارت توقايەۆقا العىس ايتىپ، جەمىستى ىنتىماقتاستىق اياسىن كەڭەيتۋگە دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى
- حالىقتارىمىز اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى نىعايتۋعا بار كۇش-جىگەرىمدى سالامىن. ءوز ەلىمنىڭ، سونداي-اق تۇتاس افريكا قۇرلىعىنىڭ مۇددەسىنە ساي كەلەتىن ىقپالداستىقتىڭ جاڭا باعىتتارىن ىزدەپ، ونى ودان ءارى دامىتۋعا ۇمتىلامىز. ورتالىق ازيا ءوڭىرى ازىرگە افريكاعا اسا تانىس ەمەس. سوندىقتان بۇگىنگى جانە بولاشاقتاعى ىنتىماقتاستىعىمىز قوس قۇرلىق اراسىنداعى بايلانىستار تاريحىندا ماڭىزدى كەزەڭ بولاتىنىنا سەنىمدىمىن، - دەدى فەليكس چيسەكەدي.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ اقوردادا كونگو پرەزيدەنتىن قارسى الدى.