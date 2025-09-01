ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:03, 01 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ش ى ۇ دامۋ بانكىن قۇرۋ تۋرالى باستامانى قولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ «كوپجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ، وڭىرلىك قاۋىپسىزدىك پەن ورنىقتى دامۋدى قامتاماسىز ەتۋ» تاقىرىبىنا ارنالعان «ش ى ۇ پليۋس» سامميتىندە ءسوز سويلەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Kassym-Jomart Tokayev joins SCO Plus summit
    فوتو: اقوردا

    قاسىم-جومارت توقايەۆ شىۇ اياسىنداعى قارجىلىق، ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە تەحنولوگيالىق ىنتىماقتاستىقتى جانداندىرۋعا باعىتتالعان بارلىق ۇدەرىسكە قازاقستاننىڭ بەلسەندى قاتىساتىنىن مالىمدەدى.

    - ش ى ۇ دامۋ بانكىن قۇرۋ تۋرالى باستامانى قۇپتايمىز. ونىڭ ۇيىمعا مۇشە ەلدەردىڭ ەكونوميكاسىن وركەندەتۋدى ماقسات ەتەتىن پايدالى قارجى ينستيتۋتى بولاتىنىنا سەنىمدىمىز. قازاقستان وڭىردەگى ءوزارا بايلانىستى ودان ءارى نىعايتۋ ىسىنە جان-جاقتى جاردەمدەسۋگە دايىن. «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» جوباسىن ودان ءارى دامىتۋعا جانە ونى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقپەن، سونداي-اق سولتۇستىك - وڭتۇستىك، ورتا ءدالىز باعىتتارىمەن ۇشتاستىرۋعا مۇقيات ءمان بەرۋ قاجەت، - دەدى پرەزيدەنت.

    مەملەكەت باسشىسىنىڭ پىكىرىنشە، جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋدىڭ ەرەجەسى مەن ەتيكالىق ستاندارتتارىن ازىرلەۋ وزەكتى ماسەلەگە اينالدى. بۇل رەتتە ول قىتايدىڭ جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق بويىنشا جاھاندىق ۇيىم قۇرىپ، شتاب-پاتەرىن شانحايدا ورنالاستىرۋ ۇسىنىسىنا قولداۋ ءبىلدىردى.

    بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ش ى ۇ-عا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا ءسوز سويلەگەنىن جازعان ەدىك.

     

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات بيلىك جانە ساياسات مەملەكەت باسشىسى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار