قاسىم-جومارت توقايەۆ ش ى ۇ دامۋ بانكىن قۇرۋ تۋرالى باستامانى قولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ «كوپجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ، وڭىرلىك قاۋىپسىزدىك پەن ورنىقتى دامۋدى قامتاماسىز ەتۋ» تاقىرىبىنا ارنالعان «ش ى ۇ پليۋس» سامميتىندە ءسوز سويلەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ شىۇ اياسىنداعى قارجىلىق، ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە تەحنولوگيالىق ىنتىماقتاستىقتى جانداندىرۋعا باعىتتالعان بارلىق ۇدەرىسكە قازاقستاننىڭ بەلسەندى قاتىساتىنىن مالىمدەدى.
- ش ى ۇ دامۋ بانكىن قۇرۋ تۋرالى باستامانى قۇپتايمىز. ونىڭ ۇيىمعا مۇشە ەلدەردىڭ ەكونوميكاسىن وركەندەتۋدى ماقسات ەتەتىن پايدالى قارجى ينستيتۋتى بولاتىنىنا سەنىمدىمىز. قازاقستان وڭىردەگى ءوزارا بايلانىستى ودان ءارى نىعايتۋ ىسىنە جان-جاقتى جاردەمدەسۋگە دايىن. «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» جوباسىن ودان ءارى دامىتۋعا جانە ونى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقپەن، سونداي-اق سولتۇستىك - وڭتۇستىك، ورتا ءدالىز باعىتتارىمەن ۇشتاستىرۋعا مۇقيات ءمان بەرۋ قاجەت، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پىكىرىنشە، جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋدىڭ ەرەجەسى مەن ەتيكالىق ستاندارتتارىن ازىرلەۋ وزەكتى ماسەلەگە اينالدى. بۇل رەتتە ول قىتايدىڭ جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق بويىنشا جاھاندىق ۇيىم قۇرىپ، شتاب-پاتەرىن شانحايدا ورنالاستىرۋ ۇسىنىسىنا قولداۋ ءبىلدىردى.
بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ش ى ۇ-عا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا ءسوز سويلەگەنىن جازعان ەدىك.