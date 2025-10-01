ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:28, 01 - قازان 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىر توپ ۇستازدى مەملەكەتتىك ناگرادامەن ماراپاتتادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا سىڭىرگەن ايرىقشا ەڭبەگى ءۇشىن ءبىر توپ ۇستازدى مەملەكەتتىك ناگرادامەن ماراپاتتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил педагогов с наступающим Днем учителя
    Фото: Акорда

    پرەزيدەنت ماراپاتتاردى ۇستازدار كۇنىنە ارنالعان جيىن بارىسىندا بەردى.

    Президент Казахстана вручил государственные награды педагогам
    Фото: Акорда

    پرەزيدەنت قولىنان مەكتەپ مۇعالىمدەرىمەن بىرگە كوللەدج جانە جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ وقىتۋشىلارى، سونداي-اق ەرەكشە قاجەتتىلىگى بار بالالارمەن جۇمىس ىستەيتىن ماماندار دا ماراپات الدى.

    Президент Казахстана вручил государственные награды педагогам
    Фото: Акорда

    وسىعان دەيىن قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇستازداردى كەلە جاتقان كاسىبي مەركەلەرىمەن قۇتتىقتاعان بولاتىن.

    Президент Казахстана вручил государственные награды педагогам
    Фото: Акорда

    مەملەكەت باسشىسى مۇعالىمدەردىڭ كاسىبي مەرەكەسى ەلىمىزدە ەرەكشە اتالىپ وتەتىنىن جەتكىزىپ، ۇستازدار قاۋىمىنا زور قۇرمەت كورسەتىلەتىنىن ايتتى.

    Президент ұстаздарды марапаттады
    Фото: Ақорда
    Президент ұстаздарды марапаттады
    Фото: Ақорда
    Президент Казахстана вручил государственные награды педагогам
    Фото: Акорда
    Президент ұстаздарды марапаттады
    Фото: Ақорда
    Президент ұстаздарды марапаттады
    Фото: Ақорда
    Президент ұстаздарды марапаттады
    Фото: Ақорда
    Президент Казахстана вручил государственные награды педагогам
    Фото: Акорда

     

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار