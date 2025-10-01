17:28, 01 - قازان 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىر توپ ۇستازدى مەملەكەتتىك ناگرادامەن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا سىڭىرگەن ايرىقشا ەڭبەگى ءۇشىن ءبىر توپ ۇستازدى مەملەكەتتىك ناگرادامەن ماراپاتتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت ماراپاتتاردى ۇستازدار كۇنىنە ارنالعان جيىن بارىسىندا بەردى.
پرەزيدەنت قولىنان مەكتەپ مۇعالىمدەرىمەن بىرگە كوللەدج جانە جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ وقىتۋشىلارى، سونداي-اق ەرەكشە قاجەتتىلىگى بار بالالارمەن جۇمىس ىستەيتىن ماماندار دا ماراپات الدى.
وسىعان دەيىن قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇستازداردى كەلە جاتقان كاسىبي مەركەلەرىمەن قۇتتىقتاعان بولاتىن.
مەملەكەت باسشىسى مۇعالىمدەردىڭ كاسىبي مەرەكەسى ەلىمىزدە ەرەكشە اتالىپ وتەتىنىن جەتكىزىپ، ۇستازدار قاۋىمىنا زور قۇرمەت كورسەتىلەتىنىن ايتتى.