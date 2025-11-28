قاسىم-جومارت توقايەۆ: ءبىر پالاتالى جاڭا پارلامەنتتە پرەزيدەنت كۆوتاسى بولمايدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋىل اكىمدەرىنىڭ ديالوگ-پلاتفورماسىندا بيىلعى جولداۋىندا ءبىر پالاتالى پارلامەنت قۇرۋ تۋرالى باستاما كوتەرگەنىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار بۇگىندە پارلامەنتتىڭ قۇرىلىمىنا قاتىستى كوپتەگەن ۇسىنىس كەلىپ ءتۇسىپ جاتقانىن ايتتى.
- بۇل وسىعان دەيىنگى ساياسي وزگەرىستەردىڭ زاڭدى جالعاسى دەۋگە بولادى. ءبىز «كۇشتى پرەزيدەنت - ىقپالدى پارلامەنت - ەسەپ بەرەتىن ۇكىمەت» قاعيداتىن ورنىقتىرا تۇسەمىز، ياعني ەلىمىز پرەزيدەنتتىك رەسپۋبليكا بولىپ قالا بەرەدى. جاڭا باستاما قوعامدا قىزۋ تالقىلانىپ جاتىر. پارلامەنتتىڭ قۇرىلىمىنا قاتىستى كوپتەگەن ۇسىنىس كەلىپ تۇسۋدە. مىسالى، دەپۋتاتتاردىڭ سانى حالىق سانىنا سايكەس، ياعني پروپورتسيونالدى بولۋعا ءتيىس دەگەن ويلار ايتىلۋدا. مۇنداي ۇستانىممەن قارايتىن بولساق، ولاردىڭ سانى 200 ادامعا جەتەدى. ءقازىر قوس پالاتادا 148 دەپۋتات بار. پارلامەنتتىك رەفورما - ەكى پالاتانى جاي بىرىكتىرە سالۋ دەگەن ءسوز ەمەس. مەنىڭشە، دەپۋتات سانىن تىم كوبەيتۋدىڭ قاجەتى جوق. كەرىسىنشە، وڭتايلاندىرۋ كەرەك، پارلامەنتتىڭ جۇمىسىن جەتىلدىرۋ قاجەت. مىسالى، ءبىر پالاتالى جاڭا پارلامەنتتە پرەزيدەنت كۆوتاسى بولمايدى. بارلىق دەپۋتاتتار بىردەي تارتىپپەن سايلانۋى قاجەت. بۇل - الداعى پارلامەنتتىك رەفورما اياسىندا جاسالاتىن اسا ماڭىزدى قادام. مۇنى جاقسى ۇعىنىپ، جۇرتشىلىققا كەڭىنەن ءتۇسىندىرۋ قاجەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت ناعىز كاسىبي پارلامەنتتى جاساقتاۋىمىز كەرەك ەكەنىن ايتتى. سونىمەن قاتار كونستيتۋتسياعا ەنگىزىلەتىن تۇزەتۋ وتە كوپ بولۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- زاڭ شىعارۋ ورگانىنا بىلىكتى ءارى تاجىريبەلى ماماندار، ياعني ءوز ءىسىنىڭ مايتالماندارى كەلۋگە ءتيىس. ءبىر سوزبەن ايتقاندا، ءبىز ناعىز كاسىبي پارلامەنتتى جاساقتاۋىمىز كەرەك. جاڭا كوميتەتتەر قۇرۋ ماسەلەسىن قاراستىرۋ قاجەت. سيفرلاندىرۋ، ايماقتاردى دامىتۋ جۇمىسىمەن اينالىساتىن كوميتەتتەر ءوز الدىنا بولەك بولعانى ءجون دەپ سانايمىن. بۇل ماسەلەلەردى ارنايى جۇمىس توبى مۇقيات زەردەلەيدى. وسى رەفورماعا قاتىستى باسقا دا كوپتەگەن ۇسىنىستار بار. سونىڭ ءبارىن ابدەن پىسىقتاپ، كەيىن جاريالايمىز. مەنىڭ دە وسى اسا ماڭىزدى رەفورما بويىنشا ۇسىنىستارىم بار. جالپى، كونستيتۋتسيامىزعا ەنگىزىلەتىن تۇزەتۋ وتە كوپ بولۋى مۇمكىن. سوندىقتان رەفەرەندۋم بارىسىندا حالىق جاڭا اتا زاڭعا داۋىس بەرەتىن بولادى دەپ ايتساق، قاتەلەسپەيمىز. وسىنداي كۇردەلى، جاۋاپتى جاعدايدا ەلىمىزدە تىنىشتىق، تۇراقتىلىق بولۋى كەرەك. «زاڭ مەن ءتارتىپ» تۇجىرىمداماسىن ءبارىمىز ءبىر قوعام بولىپ ساقتاۋىمىز كەرەك. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى ءوز كاسىبيلىگىن كورسەتۋى قاجەت. ارانداتۋشىلارعا نەمەسە «لاس، كولەڭكەلى» ساياساتپەن اينالىسقىسى كەلەتىن ادامدارعا جول بەرمەيمىز، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، 2029-جىلعا دەيىن «اۋىل اماناتى» باعدارلاماسىنا 600 ميلليارد تەڭگەگە جۋىق قاراجات بولىنەدى.