قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىلىم بەرۋ ۇدەرىسىنە سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكتىنى جەدەل ەنگىزۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكتىنى يگەرۋ ءبىلىم سالاسىنداعى تەڭسىزدىكتى ەڭسەرىپ، وقۋ ساپاسىن ايتارلىقتاي ارتتىرۋعا ۇلەس قوسادى. بۇل تۋرالى ەلوردادا ءوتىپ جاتقان ۇستازداردىڭ رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنسياسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- الەم جاڭا تەحنولوگيالىق داۋىرگە قادام باستى. ونىڭ باستى نىشانىن يننوۆاتسيانىڭ قارقىندى دامۋى مەن جاساندى ينتەللەكتىنىڭ ومىرىمىزگە دەندەپ ەنۋىنەن بايقاۋعا بولادى. سوندىقتان بۇگىندە «وزىق ويلى ۇلت» پەن «تەحنولوگيالىق ۇلت» ۇعىمدارى ەگىز. ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - جاھاندىق ۇردىستەرگە بەيىمدەلۋ. ول ءۇشىن ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندەگى سيفرلىق ترانسفورماتسيانىڭ قارقىنىن ۇدەتۋ وتە ماڭىزدى. سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكتىنى يگەرۋ ءبىلىم سالاسىنداعى تەڭسىزدىكتى ەڭسەرىپ، وقۋ ساپاسىن ايتارلىقتاي ارتتىرۋعا ۇلەس قوسادى، - دەدى قاسىم- جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە ەلىمىزدەگى مەكتەپتەردىڭ 95 پايىزدان استامى جىلدام ينتەرنەتپەن قامتىلعان. اتالعان كورسەتكىشتى 100 پايىزعا جەتكىزۋ كەرەك. جەرسەرىك جۇيەلەرىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن وسى ماقساتقا پايدالانۋعا بولادى.
- مۇنى جاي عانا ينفراقۇرىلىمعا تەڭدەي قول جەتكىزۋ ماسەلەسى ەمەس، الەۋمەتتىك ادىلدىكتىڭ ماڭىزدى يدەولوگيالىق قاعيداتى رەتىندە قاراستىرعان ءجون. سونىمەن قاتار وزىق يننوۆاتسيالىق تاسىلدەر ەرەكشە قاجەتتىلىگى بار بالالاردىڭ تولىققاندى ءبىلىم الۋىنا جول اشىپ، ينكليۋزيۆتى ورتا قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرۋدە. ەلىمىزدە مەكتەپكە نەمەسە كوللەدجگە قابىلداۋ، سونداي-اق باسقا مەكتەپكە اۋىسۋ بويىنشا بارلىق نەگىزگى قىزمەتتەر سيفرلىق جۇيەگە كوشىرىلگەن.
ەلەكتروندى ۇكىمەتتىڭ موبيلدى قوسىمشاسىندا ءبىلىم سالاسىنا قاتىستى بارلىق اقپارات جينالعان Bilim قىزمەتى جۇمىس ىستەپ تۇر، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
- الدا ءالى دە اۋقىمدى جۇمىس بار. بوساڭسۋعا بولمايدى. ۇكىمەت پەن اكىمدەر بۇل جۇمىسقا باسا ءمان بەرۋى كەرەك. مىسالى، ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىن ءتيىستى ينتەراكتيۆتى قۇرال-جابدىقپەن قامتاماسىز ەتۋ كەرەك. وقىتۋعا ارنالعان سيفرلىق پلاتفورمالار مەن ەلەكتروندى وقۋلىقتار بارلىق وقۋشىعا قولجەتىمدى بولۋعا ءتيىس. بۇل رەتتە وقىتۋ ماتەريالدارى تۇگەل مۇقيات ساراپتالۋى كەرەك. كەلەسى ماڭىزدى مىندەت. بالالارعا جاستايىنان جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن وقىتقان ءجون. بۇل - بولاشاقتا جاستارىمىزدىڭ باسەكەگە قابىلەتتى وزىق مامان بولۋىنا قاجەتتى بىردەن-ءبىر داعدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنتتىڭ اتاپ وتۋىنشە، بۇل پەداگوگتەرگە دە قاتىستى. مۇعالىم ءوز ءپانىن جەتىك مەڭگەرىپ قانا قويماي، پەداگوگيكالىق تاجىريبەدە جاڭا تەحنولوگيالاردى دا قولدانا ءبىلۋى كەرەك.
- جالپى، ءبىلىم بەرۋ سالاسىن مۇلدەم جاڭا ساپالى دەڭگەيگە شىعارۋ ءۇشىن سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكتىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن تولىق پايدالانعان ءجون. سىزدەر تۇتاس ەلىمىزدى تەحنولوگيالىق تۇرعىدان جاڭعىرتۋ ىسىندە الدىڭعى شەپتەن تابىلىپ، ءبىزدىڭ قوعامدى ناعىز پروگرەسسيۆتى ءارى دامىعان ۇلتقا اينالدىرۋعا ەرەن ۇلەس قوساسىزدار دەپ سەنەمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.