قاسىم-جومارت توقايەۆ بيىل ەلىمىزدىڭ 9 وڭىرىنە جۇمىس ساپارىمەن باردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت 16 وبلىس جانە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالا اكىمدەرىنىڭ ەسەبىن تىڭدادى. بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي ءوزىنىڭ Telegram ارناسىندا جازدى.
رۋسلان جەلدىبايدىڭ سوزىنشە، بيىل مەملەكەت باسشىسىنىڭ سىرتقى جانە ىشكى ساياسات باعىتىنداعى قىزمەتى وتە قاۋىرت ءارى جەمىستى ءوتتى.
- 2025 -جىل ەلەۋلى ساياسي جانە الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جاڭعىرۋلارعا تولى بولدى. ەڭ باستىسى، حالىقتىڭ تۇرمىس-تىرشىلىگىندە وڭ وزگەرىستەر ورىن الدى. جاڭا ءوندىرىس ورىندارى اشىلىپ، قامبا استىققا تولدى. تۇرعىن ۇيلەر، مەكتەپتەر مەن اۋرۋحانالار سالىنىپ، كولىك جولدارى جاڭارتىلدى. قاسىم-جومارت توقايەۆ بيىل ەلىمىزدىڭ 9 وڭىرىنە جۇمىس ساپارىمەن بارىپ، 50 دەن استام وندىرىستىك، عىلىمي، الەۋمەتتىك-مادەني نىساندى ارالاپ كوردى. سونداي-اق پرەزيدەنت 16 وبلىس جانە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالا اكىمدەرىنىڭ ەسەبىن تىڭدادى، - دەپ جازدى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي.
وسىعان دەيىن ءبىر جىل ىشىندە مەملەكەت باسشىسى 23 رەت شەتەلگە شىققانىن جازعان ەدىك. ونىڭ ىشىندە رەسەيگە جانە وزبەكستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى. ق ح ر، يوردانيا، تۇركيا، قىرعىزستان جانە جاپونيا سەكىلدى ەلدەرگە 5 رەسمي ساپار ۇيىمداستىرىلدى.
سونداي-اق، پرەزيدەنت شەت مەملەكەتتەردىڭ ۇكىمەت باسشىلارىمەن، باسقا دا جوعارى لاۋازىمدى تۇلعالارىمەن، حالىقارالىق قۇرىلىمدار جەتەكشىلەرىمەن، ىسكەرلىك توپ وكىلدەرىمەن جانە ساراپشىلارمەن 186 كەزدەسۋ وتكىزدى.