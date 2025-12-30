ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:20, 30 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ بيىل ەلىمىزدىڭ 9 وڭىرىنە جۇمىس ساپارىمەن باردى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت 16 وبلىس جانە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالا اكىمدەرىنىڭ ەسەبىن تىڭدادى. بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي ءوزىنىڭ Telegram ارناسىندا جازدى.

    President Tokayev visited nine regions of Kazakhstan in 2025
    Photo credit: Akorda

    رۋسلان جەلدىبايدىڭ سوزىنشە، بيىل مەملەكەت باسشىسىنىڭ سىرتقى جانە ىشكى ساياسات باعىتىنداعى قىزمەتى وتە قاۋىرت ءارى جەمىستى ءوتتى.

    - 2025 -جىل ەلەۋلى ساياسي جانە الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جاڭعىرۋلارعا تولى بولدى. ەڭ باستىسى، حالىقتىڭ تۇرمىس-تىرشىلىگىندە وڭ وزگەرىستەر ورىن الدى. جاڭا ءوندىرىس ورىندارى اشىلىپ، قامبا استىققا تولدى. تۇرعىن ۇيلەر، مەكتەپتەر مەن اۋرۋحانالار سالىنىپ، كولىك جولدارى جاڭارتىلدى. قاسىم-جومارت توقايەۆ بيىل ەلىمىزدىڭ 9 وڭىرىنە جۇمىس ساپارىمەن بارىپ، 50 دەن استام وندىرىستىك، عىلىمي، الەۋمەتتىك-مادەني نىساندى ارالاپ كوردى. سونداي-اق پرەزيدەنت 16 وبلىس جانە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالا اكىمدەرىنىڭ ەسەبىن تىڭدادى، - دەپ جازدى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي.

    Қасым-Жомарт Тоқаев биыл еліміздің 9 өңіріне жұмыс сапарымен барды
    Фото: Ақорда

    وسىعان دەيىن ءبىر جىل ىشىندە مەملەكەت باسشىسى 23 رەت شەتەلگە شىققانىن جازعان ەدىك. ونىڭ ىشىندە رەسەيگە جانە وزبەكستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى. ق ح ر، يوردانيا، تۇركيا، قىرعىزستان جانە جاپونيا سەكىلدى ەلدەرگە 5 رەسمي ساپار ۇيىمداستىرىلدى.

    سونداي-اق، پرەزيدەنت شەت مەملەكەتتەردىڭ ۇكىمەت باسشىلارىمەن، باسقا دا جوعارى لاۋازىمدى تۇلعالارىمەن، حالىقارالىق قۇرىلىمدار جەتەكشىلەرىمەن، ىسكەرلىك توپ وكىلدەرىمەن جانە ساراپشىلارمەن 186 كەزدەسۋ وتكىزدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار