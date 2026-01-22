16:24, 22 - قاڭتار 2026 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ جارعىسىنا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ باستاماسىمەن قۇرىلعان بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ جارعىسىنا قول قويدى.
قول قويۋ راسىمىنە قازاقستان پرەزيدەنتىنەن باسقا 18 ەلدىڭ باسشىلارى مەن وكىلدەرى قاتىستى.
وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ داۆوستاعى كونگرەسس ورتالىعىنا بارعانىن حابارلادىق.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتى گازا بويىنشا قۇرىلاتىن بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ قۇرامىنا كىرۋگە رەسمي شاقىرىپ، ال قازاقستانعا قۇرىلتايشى مەملەكەتتەردىڭ ءبىرى بولۋدى ۇسىندى. وسىعان دەيىن ترامپ گازا بويىنشا بەيبىتشىلىك كەڭەسى قۇرىلاتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
ال كەڭەس جارعاسىنا داۆوستا 22 -قاڭتار كۇنى قول قويىلاتىنى ايتىلدى.