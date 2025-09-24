قاسىم-جومارت توقايەۆ ب ۇ ۇ مىنبەرىنەن ەلىمىزدىڭ ەكونوميكاسىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىن اتادى
استانا. KAZINFORM – ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى 80-سەسسياسىنىڭ جالپى دەباتىندا ءسوز سويلەگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدىڭ ەكونوميكاسىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىن اتادى.
- قازاقستان ەكونوميكاسى تۇراقتى دامىپ كەلەدى. بيىل ەكونوميكالىق ءوسىم 6 پايىزدان اسادى دەپ كۇتىلۋدە. بۇل ءبىزدىڭ ايماقتاعى ەڭ ءىرى ەكونوميكانىڭ ورنىقتىلىعىن قۋاتتاي تۇسەدى. دەگەنمەن بۇل جەتىستىكتەرگە توقمەيىلسۋگە بولمايدى. ءبىز ۇزاق مەرزىمدى دامۋعا باعىتتالعان كۇش-جىگەردى جالعاستىرامىز. قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكالىق ستراتەگياسى ءتورت سالاعا نەگىزدەلگەن: مۇناي-گاز، كومىر، ۋران جانە اسا ماڭىزدى مينەرالدار. بۇل قۇندى رەسۋرستار سەنىمدى ەنەرگەتيكالىق سەرىكتەستىكتىڭ نەگىزى بولا الادى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتاپ وتۋىنشە، كليمات وزگەرىسى مەن «جاسىل» كۇن ءتارتىبىن كومىر كەنى سەكىلدى وراسان زور ەنەرگەتيكالىق رەسۋرسقا باي ەلدەر قابىلداي بەرمەيدى. ويتكەنى بۇگىندە وزىق تەحنولوگيانىڭ ارقاسىندا ونى تازالانعان كۇيىندە پايدالانۋعا بولادى.
- سوندىقتان ءبىز 35 جىل ىشىندە ەلىمىزدى دەكاربونيزاتسيالاۋ جونىندە مىندەتتەمە الدىق. تەك جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كومەگىمەن بۇكىل ەنەرگەتيكالىق ماسەلەنى شەشۋ مۇمكىن ەمەس. اۋىل شارۋاشىلىعى - الەمدىك نارىقتا زور الەۋەتكە يە جەتەكشى سالامىزدىڭ ءبىرى. قازاقستاننىڭ استىق ەكسپورتىنداعى الەۋەتى - 12 ميلليون توننا. بۇل حالىقارالىق نارىقتىڭ باسىم بولىگىن قامتيدى جانە كولىك بايلانىستارىن جاقسارتۋ ەسەبىنەن ساۋدانى كەڭەيتۋدىڭ جاڭا مۇمكىندىكتەرىنە جول اشادى. ءبىز سىرتقى ساۋدامىزدىڭ ينكليۋزيۆتىلىگى مەن ورنىقتىلىعىن قامتاماسىز ەتە وتىرىپ، ونى ودان ءارى ءارتاراپتاندىرۋ ماقساتىندا بارلىق نەگىزگى حالىقارالىق سەرىكتەستەرىمىزبەن جانە ايماقتاعى مۇددەلى ەلدەرمەن ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىرامىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جالپى دەبات بارىسىندا ب ۇ ۇ- نى جاڭعىرتۋدى كوزدەيتىن باتىل ارەكەت قاۋىپسىزدىك كەڭەسىن رەفورمالاۋدان باستالۋى تيىستىگىنە دە باسا نازار اۋدارتتى.