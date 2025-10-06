ق ز
    18:15, 06 - قازان 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ازەربايجاننىڭ گابالا قالاسىنا باردى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت ەرتەڭ تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ XII سامميتىنە قاتىسادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Әзербайжанның Габала қаласына барды
    Фото: Ақорда

    بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت يلحام اليەۆتىڭ شاقىرۋىمەن 6-7-قازان كۇندەرى تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ XII سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن ازەربايجانعا ساپارمەن باراتىنىن جازعان ەدىك.

    Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Әзербайжанның Габала қаласына барды
    Фото: Ақорда

    تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ XII سامميتىندە مەملەكەت باسشىلارى ساياسي ۇسىنىسىن ايتىپ، تۇركى مەملەكەتتەرىنىڭ ورتاق ماسەلەلەرىن تالقىلاماق. تالقى الاڭىندا نە ايتىلۋى مۇمكىن، ۇيىم قۇرىلعالى نەندەي ناتيجەگە قول جەتتى؟ Kazinform-نىڭ اناليتيكالىق شولۋشىسى ساراپشىلارمەن بىرگە ساۋالدارعا جاۋاپ ىزدەدى.

    Әзербайжан
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Әзербайжанның Габала қаласына барды
    Фото: Ақорда

     

