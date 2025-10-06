18:15, 06 - قازان 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ ازەربايجاننىڭ گابالا قالاسىنا باردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت ەرتەڭ تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ XII سامميتىنە قاتىسادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت يلحام اليەۆتىڭ شاقىرۋىمەن 6-7-قازان كۇندەرى تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ XII سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن ازەربايجانعا ساپارمەن باراتىنىن جازعان ەدىك.
تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ XII سامميتىندە مەملەكەت باسشىلارى ساياسي ۇسىنىسىن ايتىپ، تۇركى مەملەكەتتەرىنىڭ ورتاق ماسەلەلەرىن تالقىلاماق. تالقى الاڭىندا نە ايتىلۋى مۇمكىن، ۇيىم قۇرىلعالى نەندەي ناتيجەگە قول جەتتى؟ Kazinform-نىڭ اناليتيكالىق شولۋشىسى ساراپشىلارمەن بىرگە ساۋالدارعا جاۋاپ ىزدەدى.