قاسىم-جومارت توقايەۆ: اۋىلداعى جاعدايدى جاقسارتىپ، جۇمىستى كۇشەيتۋىمىز كەرەك
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋىل اكىمدەرىنىڭ ديالوگ-پلاتفورماسىندا اۋىلداعى وڭ وزگەرىستەرگە توقتالدى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى بۇگىن ۇكىمەت الداعى بەس جىلعا ارنالعان وڭىرلەردى دامىتۋ تۇجىرىمداماسىن بەكىتكەنىن اتاپ ءوتتى.
- سوڭعى جىلدارى اۋىل تۇرعىندارىنىڭ تۇرمىس ساپاسىن ارتتىرۋ ءۇشىن ءتيىستى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. 2022-جىلى حالىقتىڭ تابىسىن ارتتىرۋعا ارنالعان كەشەندى جوسپار قابىلداندى. بيىل ۇكىمەت الداعى بەس جىلعا ارنالعان وڭىرلەردى دامىتۋ تۇجىرىمداماسىن بەكىتتى. اۋىلعا قوماقتى ينۆەستيتسيا تارتىلدى. 2021-جىلدان بەرى اۋىل حالقىنا العاشقى مەديتسينالىق-سانيتارلىق كومەك كورسەتەتىن 864 نىسان سالىندى. سونداي-اق 388 جاڭا مەكتەپ اشىلدى. بىلتىر 2 مىڭعا جۋىق اۋىل مەكتەبىنە ساپالى ينتەرنەت بەرىلدى. جىل وتكەن سايىن اۋىلدىڭ الەۋەتى ارتىپ كەلەدى، - دەدى پرەزيدەنت.
بۇگىندە ءوزىن-ءوزى قامتاماسىز ەتۋ دەڭگەيى جوعارى اۋىلداردىڭ سانى كوبەيە تۇسكەن.
- اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ جالپى ءونىمى التى جىلدا 1,5 ەسەدەن استام ءوسىپ، 8,3 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. بيىل اۋىلداعى شارۋالارعا 1 تريلليون تەڭگە كولەمىندە قولداۋ كورسەتتىك. ءدال وسىنداي مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتكەن ەلدەر كوپ ەمەس، ءتىپتى، بۇل كوپتەگەن ەل قول جەتكىزە المايتىن قارجىلاي كومەك دەۋگە بولادى. الايدا الدىمىزدا بيىك ماقساتتار تۇر: ءبىز اۋىلداعى جاعدايدى جاقسارتىپ، جۇمىستى كۇشەيتۋىمىز كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋىل اكىمدەرىنىڭ ديالوگ-پلاتفورماسىندا ءسوز سويلەپ، اكىمنىڭ، ەڭ الدىمەن حالىقپەن تىكەلەي جۇمىس ىستەيتىن مەملەكەتتىك قىزمەتشى ەكەنىن ەسكە سالدى.