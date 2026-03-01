قاسىم-جومارت توقايەۆ اراب ەلدەرىنىڭ باسشىلارىنا قولداۋ ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ كەڭەسشىسى - باسپاءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆ حابارلادى.
قازاقستان پرەزيدەنتى بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ، ساۋد ارابياسىنىڭ، كۋۆەيت، قاتار مەن باحرەيننىڭ باسشىلارىنا ۇندەۋ جولداپ، اتالعان ەلدەردىڭ حالقىنا وسىناۋ قيىن جانە اۋىر سىناق كەزىندە شىنايى قولداۋ ءبىلدىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستانعا دوستىق ءارى باۋىرلاستىق قاتىناستاعى ەلدەردىڭ ەگەمەندىگى مەن قاۋىپسىزدىگىنە نۇقسان كەلتىرەتىن بارلىق اسكەري ارەكەتتى ايىپتادى.
- ءبىزدىڭ ەل اردايىم بارلىق حالىقارالىق كۇردەلى ماسەلە مەن قارۋلى قاقتىعىستاردى تەك ديپلوماتيالىق جولمەن شەشۋدى قولدايدى، - دەلىنگەن پرەزيدەنت ۇندەۋىندە.
مەملەكەت باسشىسى سونداي-اق قازاقستان باۋىرلاس اراب ەلدەرىنە كەز كەلگەن كومەكتى كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن ايتىپ، ولاردىڭ جوعارعى باسشىلارىمەن تۇراقتى جۇمىس بايلانىستارىن جالعاستىرۋعا ءۇمىت ءبىلدىردى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن يزرايل يرانعا سوققى جاساعان. كەيىن دونالد ترامپ يرانعا قارسى اۋقىمدى اسكەري وپەراتسيانىڭ باستالعانىن جاريالاعان.
يران ءيزرايلدىڭ سولتۇستىك جانە ورتالىق ايماقتارىنا زىمىراندار اتقان.
جەرگىلىكتى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ قىزىل جارتى ايعا سىلتەمە جاساۋىنشا، يراندا 201 ادام قازا تاۋىپ، 747 ادام جارالانعان.