قاسىم-جومارت توقايەۆ اقوردادا كونگو پرەزيدەنتىن قارسى الدى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى فەليكس چيسەكەديدى قارسى الدى.
الدىمەن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن فەليكس چيسەكەدي ءبىر-بىرىنە رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى.
وسىدان كەيىن مارتەبەلى مەيماننىڭ ساپارىنا وراي سالتاناتتى راسىمدەر زالىندا ساپ تۇزەگەن قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى مەملەكەت باسشىلارىنا سالەمدىك بايانات بەردى.
پرەزيدەنت وركەسترى ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانىن ورىندادى.
ءانۇرانداردى تىڭداپ بولعاننان كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى كىلەمشە بويىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىنا قاراي ءجۇردى.
ونىڭ الدىنا كەلگەندە مەيمان توقتاپ، باسىن ءسال ءيىپ، ءوزىنىڭ قۇرمەتىن ءبىلدىردى. سونان سوڭ يوردانيا كورولى مەن پرەزيدەنت قۇرمەتتى قاراۋىل ساپىنىڭ بويىمەن ءجۇردى. قۇرمەتتى قاراۋىل باستىعىمەن قوشتاستى.
قازىرگى ۋاقىتتا جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر وتەدى. وندا ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ دامۋ پەرسپەكتيۆالارى تالقىلانادى.
ايتا كەتەيىك، تامىز ايىنىڭ سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى كونگو پرەزيدەنتىنىڭ ارناۋلى وكىلى پاتريك مپوي لۋابەيانى قابىلداعان بولاتىن.