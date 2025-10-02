قاسىم-جومارت توقايەۆ الەمدىك كريپتويندۋستريا وكىلىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى Binance كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى چانپەن چجاونى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
Digital Bridge 2025 حالىقارالىق فورۋمى الاڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ Binance كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى چانپەن چجاومەن كەزدەستى.
- پرەزيدەنت الەمدىك كريپتوۆاليۋتا يندۋسترياسى مەن قارجى تەحنولوگياسىنىڭ ەكوجۇيەسىن قالىپتاستىرۋعا چانپەن چجاونىڭ قوسقان ۇلەسىن جوعارى باعالادى. ونىڭ 2022-جىلى قازاقستانعا جاساعان ساپارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا Binance Lab بازاسىندا كريپتويندۋستريانىڭ وڭىرلىك حابىن اشۋ جونىندەگى مەموراندۋمعا قول قويىلدى. سول ساتتەن بەرى ەلىمىزدە بلوكچەين جانە كريپتوتەحنولوگيا سالالارىندا كوپتەگەن پەرسپەكتيۆتى جوبالار مەن باستامالار ىسكە اسىرىلىپ كەلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى Telegram نەگىزىن قالاۋشى پاۆەل دۋروۆتى قابىلداعانىن جازعان ەدىك.