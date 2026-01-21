10:23, 21 - قاڭتار 2026 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ شاقىرۋىمەن داۆوس قالاسىنا جۇمىس ساپارىمەن بارادى
استانا. قازاقپارات - 22 - قاڭتار كۇنى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ شاقىرۋىمەن بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ جارعىسىنا قول قويۋ راسىمىنە قاتىسۋ ءۇشىن داۆوس قالاسىنا جۇمىس ساپارىمەن بارادى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ گازا بويىنشا بەيبىتشىلىك كەڭەسى قۇرىلاتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
دونالد ترامپ مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتى گازا بويىنشا قۇرىلاتىن بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ قۇرامىنا كىرۋگە رەسمي شاقىرىپ، ال قازاقستانعا قۇرىلتايشى مەملەكەتتەردىڭ ءبىرى بولۋدى ۇسىندى.
«بەيبىتشىلىك كەڭەسى» جارعىسىنا داۆوستا 22 - قاڭتار كۇنى قول قويىلاتىنىن حابارلادىق.