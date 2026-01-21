ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:23, 21 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ شاقىرۋىمەن داۆوس قالاسىنا جۇمىس ساپارىمەن بارادى

    استانا. قازاقپارات - 22 - قاڭتار كۇنى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ شاقىرۋىمەن بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ جارعىسىنا قول قويۋ راسىمىنە قاتىسۋ ءۇشىن داۆوس قالاسىنا جۇمىس ساپارىمەن بارادى.

    Ақорда
    Фото: Ақорда

    بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ گازا بويىنشا بەيبىتشىلىك كەڭەسى قۇرىلاتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن.

    دونالد ترامپ مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتى گازا بويىنشا قۇرىلاتىن بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ قۇرامىنا كىرۋگە رەسمي شاقىرىپ، ال قازاقستانعا قۇرىلتايشى مەملەكەتتەردىڭ ءبىرى بولۋدى ۇسىندى.

    «بەيبىتشىلىك كەڭەسى» جارعىسىنا داۆوستا 22 - قاڭتار كۇنى قول قويىلاتىنىن حابارلادىق.

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات بيلىك جانە ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار