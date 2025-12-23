قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش پرەزيدەنتىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتەر باسشىلارى ەكىجاقتى كۇن ءتارتىبى مەن حالىقارالىق احۋال، سونىڭ ىشىندە ۋكراينا پروبلەماتيكاسى جونىندە پىكىر الماستى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ بيىل قاراشا ايىندا ۆاشينگتونعا جاساعان ساپارى كەزىندە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى تولىق ىسكە اسىرۋعا نيەتتى ەكەنىن ايتتى.
قازاقستان پرەزيدەنتى ۋكراينا قاقتىعىسىن رەتتەۋدىڭ كۇردەلى سيپاتىنا نازار اۋداردى. ويتكەنى بۇل شيەلەنىستە تەرريتوريالىق كەلىسپەۋشىلىك باستى ماسەلەگە اينالىپ وتىر. سوندىقتان قازىرگى ناقتى جاعدايدى ەسكەرە وتىرىپ، ەكى جاقتىڭ مامىلەگە كەلۋى ماڭىزدى.
ەلىمىز بارلىق تاراپتى توزىمدىلىك، يكەمدىلىك جانە كاسىبيلىك تانىتىپ، بەيبىتشىلىك فورمۋلاسىن ىزدەۋدى جالعاستىرۋعا شاقىرادى. بۇل رەتتە قازاقستان ارا اعايىن ەمەس، ءبىراق قاجەت بولعان جاعدايدا كەلىسسوز الاڭىن ۇسىنۋعا دايىن.
قاسىم-جومارت توقايەۆ دونالد ترامپتىڭ كوشباسشىلىق قاسيەتى ارقاسىندا ءبىرقاتار حالىقارالىق اسكەري قاقتىعىس توقتاپ، ا ق ش- تىڭ ىشكى الەۋەتىن كۇشەيتۋدە وڭ ناتيجەگە قول جەتكىزىلگەنىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى امەريكا پرەزيدەنتىن وزىنە قولايلى ۋاقىتتا قازاقستانعا ساپارمەن كەلۋگە شاقىردى. بۇل ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستاعى تاريحي ۋاقيعا بولاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆقا جىلى لەبىزىن جولداعانىن جازعان ەدىك.