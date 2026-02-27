قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش ەلشىسىمەن ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرىن تالقىلادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىسى دجۋلي ستاففتتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت قازاقستان مەن امەريكانىڭ جوعارى دەڭگەيدەگى قارقىندى ساياسي ديالوگى ەكىجاقتى جانە كوپجاقتى فورماتتاعى سان قىرلى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا سەپتىگىن تيگىزىپ كەلە جاتقانىنا توقتالدى.
- كەزدەسۋ بارىسىندا ساۋدا-ەكونوميكا، ينۆەستيتسيا سالالارىنداعى ماڭىزدى ۋاعدالاستىقتاردى جۇزەگە اسىرۋ بارىسى تالقىلاندى. ناقتى ناتيجەگە قول جەتكىزۋ ءۇشىن ەكى ەلدىڭ سالالىق ۆەدومستۆولارى دەڭگەيىندە تىعىز قارىم-قاتىناستى جالعاستىرۋ قاجەتتىگى ايتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن دجۋلي ستاففت بەيبىتشىلىك كەڭەسى اياسىنداعى ىقپالداستىق ماسەلەلەرى جونىندە پىكىر الماستى.
ا ق ش ەلشىسى اتالعان ۇيىمنىڭ ىزگى ماقساتىن ىلگەرىلەتۋگە بەلسەنە اتسالىسقانى ءۇشىن قازاقستان تاراپىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
بۇعان دەيىن اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچتى قارسى العانىن جازعان ەدىك.