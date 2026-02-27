ق ز
    20:12, 27 - اقپان 2026 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش ەلشىسىمەن ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرىن تالقىلادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىسى دجۋلي ستاففتتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    қабул
    Фото: Ақорда

    پرەزيدەنت قازاقستان مەن امەريكانىڭ جوعارى دەڭگەيدەگى قارقىندى ساياسي ديالوگى ەكىجاقتى جانە كوپجاقتى فورماتتاعى سان قىرلى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا سەپتىگىن تيگىزىپ كەلە جاتقانىنا توقتالدى.

    - كەزدەسۋ بارىسىندا ساۋدا-ەكونوميكا، ينۆەستيتسيا سالالارىنداعى ماڭىزدى ۋاعدالاستىقتاردى جۇزەگە اسىرۋ بارىسى تالقىلاندى. ناقتى ناتيجەگە قول جەتكىزۋ ءۇشىن ەكى ەلدىڭ سالالىق ۆەدومستۆولارى دەڭگەيىندە تىعىز قارىم-قاتىناستى جالعاستىرۋ قاجەتتىگى ايتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن دجۋلي ستاففت بەيبىتشىلىك كەڭەسى اياسىنداعى ىقپالداستىق ماسەلەلەرى جونىندە پىكىر الماستى.

    ا ق ش ەلشىسى اتالعان ۇيىمنىڭ ىزگى ماقساتىن ىلگەرىلەتۋگە بەلسەنە اتسالىسقانى ءۇشىن قازاقستان تاراپىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.

    بۇعان دەيىن اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچتى قارسى العانىن جازعان ەدىك.

    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
