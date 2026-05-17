قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تۋعان كۇنىنە وراي قۇتتىقتاۋ حاتتارى كەلىپ ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - اقوردا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تۋعان كۇنىنە وراي قۇتتىقتاۋ حاتتارى كەلىپ تۇسكەنىن حابارلادى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تۋعان كۇنىنە شەت مەملەكەتتەر جانە ۇكىمەتتەر باسشىلارىنان، حالىقارالىق ۇيىمدار مەن ديپلوماتيالىق ميسسيالار وكىلدەرىنەن قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارى كەلىپ جاتىر.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتىنا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين، قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيىڭ، وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆ، قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون، تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ، ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ، بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو، ارمەنيا پرەزيدەنتى ۆااگن حاچاتۋريان، ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان، ب ا ءا پرەزيدەنتى شەيح مۇحاممەد بەن زايد ءال ناحايان، ب ا ءا ۆيتسە- پرەزيدەنتى، پرەمەر-ءمينيسترى، دۋباي ءامىرشىسى شەيح مۇحاممەد بەن راشيد ءال ماكتۋم، قاتار ءامىرى شەيح ءتاميم بەن حاماد ءال ءتاني، يتاليا پرەزيدەنتى سەردجو ماتتارەللا، سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچ، مولدوۆا پرەزيدەنتى مايا ساندۋ، سلوۆاكيا پرەزيدەنتى پەتەر پەللەگريني، سلوۆەنيا پرەزيدەنتى ناتاشا پيرتس-مۋسار، كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى لي چجە يەمڭ، ميانما پرەزيدەنتى مين اۋن حلاين، پالەستينا پرەزيدەنتى ماحمۇد ابباس، ت م د باس حاتشىسى سەرگەي لەبەديەۆ جانە تاعى دا باسقا رەسمي تۇلعالار قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارىن جولدادى.
سونىمەن قاتار ەلىمىزدىڭ ازاماتتارى، قازاقستاننىڭ كورنەكتى ساياسي جانە قوعام قايراتكەرلەرى، زيالى قاۋىم وكىلدەرى پرەزيدەنتكە جۇرەكجاردى لەبىزدەرىن جەتكىزدى.
قۇتتىقتاۋ حاتتارى ءالى دە كەلىپ تۇسۋدە.