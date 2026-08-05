قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاڭداۋلى سوزدەرىنىڭ جيناعى جارىق كوردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاڭداۋلى سوزدەرىنىڭ جيناعى جارىققا شىقتى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ ىشكى ساياسات ماسەلەلەرى جانە كوممۋنيكاتسيالار جونىندەگى كومەكشىسى ارمان قىرىقبايەۆ الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالادى.
بۇل - مەملەكەت باسشىسىنىڭ قازاقستاندى ادىلەتتى، ءقاۋىپسىز جانە وركەندەگەن ەلگە اينالدىرۋدى كوزدەگەن ۇلى مۇراتىنىڭ سوزبەن كومكەرىلگەن جيىنتىق بەينەسى.
- قۇرمەتتى دوستار! ءسوز قادىرىن تۇسىنەتىن، كوكىرەگى وياۋ، زەردەلى قاۋىمعا ايتار جاڭالىعىمىز بار. «ادىلەتتى قوعامعا - شىنشىل ءسوز» دەگەن اتپەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆتىڭ تاڭداۋلى سوزدەرىنىڭ جيناعى جارىق كوردى. جيناق بولعاندا، بۇل - مەملەكەت باسشىسىنىڭ قازاقستاندى ادىلەتتى، قاۋىپسىز جانە وركەندەگەن ەلگە اينالدىرۋدى كوزدەگەن ۇلى مۇراتىنىڭ سوزبەن كومكەرىلگەن جيىنتىق بەينەسى. ياعني سانالى عۇمىرىن مەملەكەت ىسىنە ارناعان تۇلعانىڭ سوڭعى وتىز جىلدان اسا ۋاقىت ىشىندە كوڭىلگە تۇيگەنى، ويعا تامىزىق بولعان ۇستانىمدارى مەن قۇندىلىقتارى. وسى جيناقتى قۇراستىرۋ كەزىندە كوزىمىز جەتكەن انىق جايت - كۇردەلى جانە وتپەلى كەزەڭدە مەملەكەتكە باسشى بولاتىن تۇلعانىڭ ەل بولاشاعى، ۇلت ساپاسى جايلى پىكىر-كوزقاراسى بۇدان ونداعان جىلدار بۇرىن قالىپتاسقان. ودان سوڭ ومىرلىك جانە كاسىبي تاجىريبە نەگىزىندە جۇيەلەنىپ، بۇگىندە مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ باسىم باعىتتارىنا اينالىپ وتىر، - دەدى ارمان قىرىقبايەۆ.
كىتاپتا ءتۇرلى تاقىرىپتار اياسىندا توپتاستىرىلعان. ءار جىلدارى ايتىلعان سوزدەرىن مۇقيات وقىعان كوزى قاراقتى وقىرمان مۇنى ءوزى دە اڭعارادى.
- ءبىزدىڭ ماقسات - «ءسوزىن وقى جانە ويلا» دەپ حاكىم اباي ايتپاقشى، تاعدىرشەشتى كەزەڭدە مەملەكەت تىزگىنىن ۇستاعان قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جۇرگىزىپ وتىرعان ساياساتىنىڭ ءتۇپ وزەگىن - پرەزيدەنتتىك ميسسياسىن ءوز سوزىمەن نەگىزدەۋ. مەملەكەتىمىزدىڭ بۇگىنى مەن ەرتەڭىن ويلاعان، دامۋ باعدارىن ۇعىنۋعا ۇمتىلعان ەلجاندى ازاماتتاردى وسى كىتاپتى وقىپ-زەردەلەۋگە شاقىرامىن، - دەپ جازدى پرەزيدەنتتىڭ ىشكى ساياسات ماسەلەلەرى جانە كوممۋنيكاتسيالار جونىندەگى كومەكشىسى.
كىتاپ جاقىن ارادا بارلىق مەملەكەتتىك كىتاپحانالارعا، ۋنيۆەرسيتەتتەر مەن كوللەدجدەرگە، جاستار ورتالىقتارىنا تاراتىلادى