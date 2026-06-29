قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يراكلي كوباحيدزە كەلىسسوز جۇرگىزدى
استانا. KAZINFORM - رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىنىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن كەلىسسوز بارىسىندا ەكى ەلدىڭ ساياسي، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىعىن كەڭەيتۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك كاۆكازداعى ۋاقىت تەزىنەن وتكەن سەنىمدى سەرىكتەسى گرۋزيامەن اراداعى دوستىق قاتىناستاردى باعالايتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىزدىڭ ەلدەرىمىزدى تاريحي تامىرلاستىق، ورتاق مادەني قۇندىلىقتار مەن حالىقتارىمىزدىڭ اراسىنداعى بەرىك بايلانىستار بىرىكتىرەدى. بۇل - ءوزارا سەرىكتەستىگىمىزدىڭ نەگىزى. ءبىز جاڭا عانا ناتيجەلى پىكىر الماسىپ، ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا نيەتتى ەكەنىمىزدى راستادىق، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت بۇگىن قول قويىلاتىن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك ورناتۋ جونىندەگى بىرلەسكەن مالىمدەمە قازاق-گرۋزين قارىم-قاتىناسىن جاڭا ءارى ساپالى دەڭگەيگە كوتەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
- ساۋدا-ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىق ەكى ەل بايلانىسىنىڭ وزەگى سانالادى. جاھانداعى تۇراقسىزدىققا قاراماستان تاۋار اينالىمىن ۇلعايتۋعا مۇمكىندىك مول. قازاقستان گرۋزيا ەكونوميكاسىنا جارتى ميلليارد دوللاردان استام ينۆەستيتسيا سالدى. ءارى اتالعان ەلدىڭ ءىرى ينۆەستورلارىنىڭ قاتارىنا كىرەدى. مەملەكەتتەرىمىز ەنەرگەتيكا سەكتورىندا تابىستى ىنتىماقتاستىقتى جولعا قويدى. ءبىز باكۋ - تبيليسي - دجەيحان قۇبىرىمەن مۇناي تاسىمالى كولەمىن ۇلعايتۋعا نيەتتىمىز. ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى ۇكىمەتارالىق كوميسسيا اياسىندا بەلسەندى جۇمىس اتقارىلىپ جاتىر. بۇگىنگى كەزدەسۋ كەلەشەكتەگى جاڭا باسىمدىقتاردى ايقىنداۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى دەپ ۇمىتتەنەمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
يراكلي كوباحيدزە قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ كوشباسشىلىعىمەن قازاقستان دامۋدىڭ داڭعىل جولىنا تۇسكەنىنە توقتالدى.
- قازاقستان - ورتالىق ازيا ايماعىنداعى سەنىمدى سەرىكتەسىمىز. ورايلى ساتتە ءسىزدى جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ قابىلدانۋىمەن قۇتتىقتايمىن. بۇل ءسىزدىڭ تەگەۋرىندى باسشىلىعىڭىزدى جانە قازاقستاننىڭ ورنىقتى دامۋىن كورسەتەدى. ەكىجاقتى سەرىكتەستىكتى جاڭا ستراتەگيالىق دەڭگەيگە كوتەرۋ ۇكىمەتتەرىمىز بەن حالىقتارىمىزدىڭ اراسىنداعى ىنتىماقتاستىققا جول اشادى. سىزگە ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك تۋرالى بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلداعانىڭىز ءۇشىن العىس ايتامىن. سونداي-اق ءبىز قازاقستانمەن ساياسي ديالوگ بولسىن، ينستيتۋتسيونالدىق جانە ۇكىمەتتىك الماسۋلار بولسىن، ءتۇرلى دەڭگەيدەگى تىعىز ىقپالداستىقتى جوعارى باعالايمىز. مۇنىڭ ءبارى قارىم- قاتىناسىمىزدى ىلگەرىلەتە تۇسەدى، - دەدى گرۋزيا پرەمەر-ءمينيسترى.
قازاقستان مەن گرۋزيا ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرمەك.