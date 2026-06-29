قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يراكلي كوباحيدزە بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - كەلىسسوز قورىتىندىسى بويىنشا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يراكلي كوباحيدزە قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن گرۋزيا اراسىندا ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك ورناتۋ جونىندەگى بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەكى ەلدىڭ دەلەگاتسيا مۇشەلەرى مىناداي مەملەكەتارالىق جانە ۆەدومستۆوارالىق قۇجاتتارمەن الماستى:
1. قازاقستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مەن گرۋزيا مادەنيەت مينيسترلىگى اراسىندا مادەنيەت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق بويىنشا ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
2. قازاقستان رەسپۋبليكاسى جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى مەن گرۋزيا ەكونوميكا جانە ورنىقتى دامۋ مينيسترلىگى اراسىندا ءوزارا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم؛
3. قازاقستان رەسپۋبليكاسى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى مەن گرۋزيا ەكونوميكا جانە ورنىقتى دامۋ مينيسترلىگى اراسىندا تۋريزم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق بويىنشا ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا گرۋزيا پرەمەر-ءمينيسترىن قارسى الدى.