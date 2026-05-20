قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۋيليام رۋتو «قازاقستان-كەنيا» بيزنەس فورۋمىنا قاتىستى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۋيليام رۋتو «قازاقستان-كەنيا» بيزنەس فورۋمىنا قاتىستى. مەملەكەت باسشىسى قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستان مەن كەنيا اراسىنداعى قارىم-قاتىناس قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇل ساياسي شەشىمدەردى بەكىتۋگە جانە ەكىجاقتى بايلانىستاردى نىعايتۋعا قوس تاراپتىڭ دا نيەتتى ەكەنىن كورسەتەدى.
- پرەزيدەنت ۋيليام رۋتومەن جۇرگىزگەن ناتيجەلى ءارى مازمۇندى كەلىسسوز بارىسىندا كوپتەگەن باعىتتاعى ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋگە نيەتتى ەكەنىمىزدى راستادىق. سونداي-اق سەرىكتەستىكتىڭ جاڭا باعىتتارىن ايقىندادىق. ەكونوميكالىق بايلانىستارىمىز تاياۋ ارادا ناقتى ىسكە ۇلاسادى دەپ ويلايمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكونوميكالىق سەرىكتەستىكتى جانداندىرۋ بويىنشا ءبىرقاتار باستاما كوتەردى.
- ساۋدا مەن ينۆەستيتسيا سالاسىنداعى ديالوگتىڭ ارناۋلى پلاتفورماسىنا اينالاتىن «قازاقستان - كەنيا» ىسكەرلىك كەڭەسىن بەكىتۋ قاجەت. بيزنەس-ميسسيالاردىڭ بارىس-كەلىسىن تۇراقتى تۇردە ۇيىمداستىرۋ كومپانيالاردىڭ وركەندەۋىنە ىقپال ەتەدى. قازاقستاننىڭ كەنياداعى بيزنەس ماسەلەلەرىن ۇيلەستىرۋ بويىنشا قۇرمەتتى كونسۋلىن تاعايىنداۋ ەلدەرىمىزدىڭ كاسىپكەرلەرى اراسىنداعى بايلانىستى ارتتىرۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى. سونىمەن قاتار كولىك-لوگيستيكا ينفراقۇرىلىمىن جاقسارتۋ پەرسپەكتيۆاسى مەن تىڭ مۇمكىندىكتەردى پايدالانۋ جونىندەگى ساراپشىلار توبىن قۇرۋ ۇسىنىلادى. وسى شارالاردى ىسكە اسىرۋ مينيسترلەر دەڭگەيىندەگى ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق بويىنشا ۇكىمەتارالىق كوميسسيانى تەزدەتىپ قۇرۋعا بەرىك نەگىز بولادى دەپ سەنەمىن. سونداي-اق بيزنەس تاجىريبەلەرىن زەردەلەۋ ءۇشىن كەنياعا ىسكەرلىك ورتا وكىلدەرىنەن قۇرالعان توپ جىبەرۋگە ۋاعدالاستىق، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
وسىعان دەيىن قازاقستان مەن كەنيا ءبىرقاتار قۇجاتقا قول قويعان بولاتىن.