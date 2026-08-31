KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قاسىم-جومارت توقايەۆ يلحام اليەۆپەن كەزدەستى

    بىشكەك. KAZINFORM – ش ى ۇ سامميتى اياسىندا وتكەن كەزدەسۋدە قاسىم-جومارت توقايەۆ ازەربايجان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى يلحام اليەۆكە قازاقستانداعى اۋقىمدى ساياسي رەفورمالار مەن العاشقى ءبىر پالاتالى قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ ناتيجەسى جونىندە اڭگىمەلەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Ильхамом Алиевым
    Фото: Акорда

    مەملەكەت باسشىسى ەلدىڭ ساياسي ومىرىندەگى اتالعان تاريحي ۋاقيعا جان-جاقتى جاڭعىرۋ جولىنداعى ماڭىزدى كەزەڭ سانالاتىنىن اتاپ ءوتتى. پرەزيدەنت قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ وتۋىنە بايلانىستى بىلدىرگەن جىلى لەبىزى، سونداي-اق ازەربايجان وكىلدەرىنىڭ بايقاۋشىلار ميسسياسى قۇرامىنداعى بەلسەندىلىگى ءۇشىن يلحام اليەۆكە العىس ايتتى.

    - ەلىمىزدىڭ تاريحىندا بۇل سايلاۋ تۇڭعىش رەت حالىقارالىق ۇيىمدار تاراپىنان ءبىراۋىزدان وڭ باعاعا يە بولدى. قۇرىلتاي ازەربايجان پارلامەنتى - ميللي ماجىلىسپەن بەلسەندى جۇمىس ىستەۋگە نيەتتى. مەن ءوز تاراپىمنان وسى باعىتتاعى ىنتىماقتاستىقتى بارىنشا قولدايمىن. مەملەكەتارالىق قارىم-قاتىناس ويداعىداي دامىپ كەلەدى. ءوزارا ىقپالداستىققا قاتىستى نەگىزگى ماسەلەلەردى ۇدايى نازاردا ۇستايمىن. وسى ورايداعى بايلانىستارعا كوڭىل تولادى. بۇل جەتىستىكتىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشى - مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ ەرىك-جىگەرى ەكەنى ءسوزسىز، - دەدى پرەزيدەنت.

    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Ильхамом Алиевым
    Фото: Акорда

    يلحام اليەۆ قازاقستاندا جۇرگىزىلىپ جاتقان رەفورمالاردىڭ اۋقىمى مەن ءمان-ماڭىزىنا توقتالدى. ازەربايجان پرەزيدەنتى ەلدەرىمىز اراسىنداعى جان-جاقتى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا نيەتتى ەكەنىن جەتكىزدى.

    - شىن مانىندە، قارىم-قاتىناسىمىز تابىستى ىلگەرىلەپ، وداقتاستىق سيپاتقا يە بولدى. كۇن وتكەن سايىن ناقتى مازمۇنمەن تولىعىپ كەلەدى. قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ تابىستى ءوتۋى جانە قازاقستان حالقىنىڭ قولداۋى ءسىزدىڭ رەفورمالارىڭىز بەن باستامالارىڭىزدى قوعام دۇرىس قابىلدايتىنىن كورسەتەدى، - دەدى يلحام اليەۆ.

    اڭگىمەلەسۋ كەزىندە ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىق ماسەلەلەرى، سونداي-اق كولىك، لوگيستيكا، ەنەرگەتيكا جانە سيفرلاندىرۋ سياقتى ءتۇرلى سالاداعى بىرلەسكەن جوبالاردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ بارىسى قاراستىرىلدى.

    كەزدەسۋ سوڭىندا تاراپتار الداعى حالىقارالىق ءىس-شارالار كەستەسىن تالقىلادى.

    ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆتىڭ شاقىرۋىمەن شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ 26-وتىرىسىنا جانە «ش ى ۇ+» فورماتىنداعى كەزدەسۋگە قاتىسۋ ءۇشىن بىشكەك قالاسىنا جۇمىس ساپارىمەن بارعان بولاتىن.

    بيلىك جانە ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ ىقپالداستىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور