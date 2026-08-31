قاسىم-جومارت توقايەۆ يلحام اليەۆپەن كەزدەستى
بىشكەك. KAZINFORM – ش ى ۇ سامميتى اياسىندا وتكەن كەزدەسۋدە قاسىم-جومارت توقايەۆ ازەربايجان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى يلحام اليەۆكە قازاقستانداعى اۋقىمدى ساياسي رەفورمالار مەن العاشقى ءبىر پالاتالى قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ ناتيجەسى جونىندە اڭگىمەلەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسى ەلدىڭ ساياسي ومىرىندەگى اتالعان تاريحي ۋاقيعا جان-جاقتى جاڭعىرۋ جولىنداعى ماڭىزدى كەزەڭ سانالاتىنىن اتاپ ءوتتى. پرەزيدەنت قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ وتۋىنە بايلانىستى بىلدىرگەن جىلى لەبىزى، سونداي-اق ازەربايجان وكىلدەرىنىڭ بايقاۋشىلار ميسسياسى قۇرامىنداعى بەلسەندىلىگى ءۇشىن يلحام اليەۆكە العىس ايتتى.
- ەلىمىزدىڭ تاريحىندا بۇل سايلاۋ تۇڭعىش رەت حالىقارالىق ۇيىمدار تاراپىنان ءبىراۋىزدان وڭ باعاعا يە بولدى. قۇرىلتاي ازەربايجان پارلامەنتى - ميللي ماجىلىسپەن بەلسەندى جۇمىس ىستەۋگە نيەتتى. مەن ءوز تاراپىمنان وسى باعىتتاعى ىنتىماقتاستىقتى بارىنشا قولدايمىن. مەملەكەتارالىق قارىم-قاتىناس ويداعىداي دامىپ كەلەدى. ءوزارا ىقپالداستىققا قاتىستى نەگىزگى ماسەلەلەردى ۇدايى نازاردا ۇستايمىن. وسى ورايداعى بايلانىستارعا كوڭىل تولادى. بۇل جەتىستىكتىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشى - مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ ەرىك-جىگەرى ەكەنى ءسوزسىز، - دەدى پرەزيدەنت.
يلحام اليەۆ قازاقستاندا جۇرگىزىلىپ جاتقان رەفورمالاردىڭ اۋقىمى مەن ءمان-ماڭىزىنا توقتالدى. ازەربايجان پرەزيدەنتى ەلدەرىمىز اراسىنداعى جان-جاقتى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا نيەتتى ەكەنىن جەتكىزدى.
- شىن مانىندە، قارىم-قاتىناسىمىز تابىستى ىلگەرىلەپ، وداقتاستىق سيپاتقا يە بولدى. كۇن وتكەن سايىن ناقتى مازمۇنمەن تولىعىپ كەلەدى. قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ تابىستى ءوتۋى جانە قازاقستان حالقىنىڭ قولداۋى ءسىزدىڭ رەفورمالارىڭىز بەن باستامالارىڭىزدى قوعام دۇرىس قابىلدايتىنىن كورسەتەدى، - دەدى يلحام اليەۆ.
اڭگىمەلەسۋ كەزىندە ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىق ماسەلەلەرى، سونداي-اق كولىك، لوگيستيكا، ەنەرگەتيكا جانە سيفرلاندىرۋ سياقتى ءتۇرلى سالاداعى بىرلەسكەن جوبالاردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ بارىسى قاراستىرىلدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا تاراپتار الداعى حالىقارالىق ءىس-شارالار كەستەسىن تالقىلادى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆتىڭ شاقىرۋىمەن شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ 26-وتىرىسىنا جانە «ش ى ۇ+» فورماتىنداعى كەزدەسۋگە قاتىسۋ ءۇشىن بىشكەك قالاسىنا جۇمىس ساپارىمەن بارعان بولاتىن.