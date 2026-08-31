KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قاسىم-جومارت توقايەۆ دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىنا قاتىستى

    بىشكەك. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ بىشكەكتە ءوتىپ جاتقان VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىن تاماشالادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Токаев
    Фото: Акорда

    بيىل جارىستار 31-تامىز بەن 6-قىركۇيەك ارالىعىندا قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ىستىقكول وبلىسىندا وتەدى.

    игры
    Фото: Акорда

    دودادا 100 دەن استام ەلدەن 3 مىڭعا جۋىق سپورتشى باق سىنايدى. سايىستىڭ 43 تۇرىنەن، سونىڭ ىشىندە قازاق حالقىنىڭ ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن جۇلدەلەر ساراپقا سالىنادى.

    Токаев
    Фото: Акорда

    قازاقستاننىڭ اتىنان 150 دەن استام سپورتشى سىنعا تۇسەدى. وتانداستارىمىز 43 سپورت ءتۇرىنىڭ بارلىعىندا ونەر كورسەتەدى.

    VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанаты
    Фото: Ақорда

    ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆتىڭ شاقىرۋىمەن شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ 26-وتىرىسىنا جانە «ش ى ۇ+» فورماتىنداعى كەزدەسۋگە قاتىسۋ ءۇشىن بىشكەك قالاسىنا جۇمىس ساپارىمەن باردى.

    игры
    Фото: Акорда
    Токаев
    Фото: Акорда
    VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанаты
    Фото: Ақорда

     

    بيلىك جانە ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ ىقپالداستىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور