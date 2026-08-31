قاسىم-جومارت توقايەۆ دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىنا قاتىستى
بىشكەك. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ بىشكەكتە ءوتىپ جاتقان VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىن تاماشالادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بيىل جارىستار 31-تامىز بەن 6-قىركۇيەك ارالىعىندا قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ىستىقكول وبلىسىندا وتەدى.
دودادا 100 دەن استام ەلدەن 3 مىڭعا جۋىق سپورتشى باق سىنايدى. سايىستىڭ 43 تۇرىنەن، سونىڭ ىشىندە قازاق حالقىنىڭ ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن جۇلدەلەر ساراپقا سالىنادى.
قازاقستاننىڭ اتىنان 150 دەن استام سپورتشى سىنعا تۇسەدى. وتانداستارىمىز 43 سپورت ءتۇرىنىڭ بارلىعىندا ونەر كورسەتەدى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆتىڭ شاقىرۋىمەن شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ 26-وتىرىسىنا جانە «ش ى ۇ+» فورماتىنداعى كەزدەسۋگە قاتىسۋ ءۇشىن بىشكەك قالاسىنا جۇمىس ساپارىمەن باردى.