قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ياكوۆ ميلاتوۆيچ بىرلەسكەن مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن 2026-جىلعى 19-20-ماۋسىمدا چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا ەكىجاقتى قاتىناستار تاريحىنداعى العاشقى رەسمي ساپارمەن كەلدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
وسىعان بايلانىستى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى مەن چەرنوگوريا پرەزيدەنتى مىناداي مالىمدەمە جاسادى:
1. شىنايى دوستىق پەن ءوزارا قۇرمەتكە نەگىزدەلگەن ديپلوماتيالىق قاتىناستاردىڭ ورناعانىنا 20 جىل تولۋىنا وراي، پرەزيدەنتتەر ەكى ەل مەن ولاردىڭ حالىقتارىنىڭ يگىلىگى ءۇشىن ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا جانە ءارتاراپتاندىرۋعا بەيىلدىلىگىن راستادى.
2. پرەزيدەنتتەر ەكىجاقتى كۇن تارتىبىندەگى كەڭ اۋقىمدى ماسەلەلەر، سونداي-اق نەگىزگى جاھاندىق جانە وڭىرلىك پروتسەستەر بويىنشا مازمۇندى كەلىسسوزدەر جۇرگىزدى. ولار جوعارى دەڭگەيدەگى تۇراقتى بايلانىستاردى قولداۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتىپ، ءوزارا مۇددەلى ماسەلەلەر بويىنشا سىندارلى ديالوگتى جالعاستىرۋعا ۋاعدالاستى.
3. تاراپتار بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ جارعىسىنا جانە حالىقارالىق قۇقىقتىڭ نەگىزگى قاعيداتتارىنا بەرىك بەيىلدىلىگىن راستادى، سونداي-اق حالىقارالىق ۇيىمدار شەڭبەرىندە كۇش-جىگەردى ۇيلەستىرۋگە جانە وڭىرلىك ءارى جاھاندىق تۇراقتىلىقتى نىعايتۋعا باعىتتالعان باستامالاردى قولداۋعا دايىندىعىن ءبىلدىردى.
4. پرەزيدەنتتەر قورشاعان ورتا جانە كليماتتىڭ وزگەرۋى سالاسىنداعى كوپجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى، سونداي-اق سۋ رەسۋرستارىن جاھاندىق باسقارۋ ىسىندە قازاقستاننىڭ بەلسەندى كوشباسشىلىعى مەن اتسالىسۋىن قۇپتادى.
5. چەرنوگوريا تاراپى ءتيىمدى مەملەكەتتىك باسقارۋدى نىعايتۋعا جانە ورنىقتى ۇزاق مەرزىمدى دامۋدى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان كەشەندى كونستيتۋتسيالىق جانە ينستيتۋتسيونالدىق رەفورمالار ارقىلى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان قازاقستاننىڭ ساياسي ترانسفورماتسيا مەن ەكونوميكالىق جاڭعىرتۋعا دەگەن دايەكتى بەيىلدىلىگىن جوعارى باعالادى.
ءوز كەزەگىندە، قازاقستان تاراپى چەرنوگوريانىڭ ەكونوميكالىق جانە الەۋمەتتىك دامۋىنداعى ىلگەرىلەۋىن جوعارى باعالاپ، چەرنوگوريانىڭ ەۋروپالىق وداققا (ە و) تولىققاندى مۇشە بولۋ جولىنداعى كۇش-جىگەرىن قولدايتىنىن راستادى جانە رەفورمالاردى ودان ءارى ىلگەرىلەتۋ مەن ينستيتۋتسيونالدىق الەۋەتتى نىعايتۋ ە و- عا كىرۋ بويىنشا كەلىسسوزدەردىڭ ويداعىداي اياقتالۋىنا ىقپال ەتەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
6. تاراپتار ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ ەلەۋلى الەۋەتىن اتاپ ءوتىپ، ءوزارا ساۋدا كولەمىن ۇلعايتۋ جانە تىكەلەي ينۆەستيتسيالاردى ىنتالاندىرۋ جونىندەگى بىرلەسكەن ءىس-قيمىلدى جانداندىرۋعا ۋاعدالاستى. ولار ەنەرگەتيكا، كولىك، لوگيستيكا جانە قۇرىلىس سالالارىن قوسا العاندا، نەگىزگى سەكتورلارداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى. تاراپتار ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ جاڭا باعىتى رەتىندە تسيفرلىق دامۋ جانە جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ الەۋەتىن دە اتاپ ءوتتى.
7. پرەزيدەنتتەر قازاقستاننىڭ ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعىتىن (ت ح ك ب) دامىتۋداعى نەگىزگى ءرولىن ەرەكشە اتاپ ءوتىپ، ونى ازيا مەن ەۋروپانى بايلانىستىراتىن سەنىمدى ءارى ءتيىمدى ءدالىز رەتىندەگى ماڭىزىنىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن مويىندادى.
8. تاراپتار قازاقستان مەن چەرنوگوريا اراسىندا دوڭگەلەك ۇستەل ۇيىمداستىرۋ ءىسىن قۇپتاپ، تۋريستەر لەگىن ۇلعايتۋدى، اۋە قاتىناسىنىڭ بايلانىستىلىعىن كەڭەيتۋ ءۇشىن جاعداي جاساۋدى جانە ەكى ەلدىڭ تۋريستىك الەۋەتىن ىلگەرىلەتۋدى قوسا العاندا، تۋريزم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
9. تاراپتار جوعارى ءبىلىم، عىلىم جانە زەرتتەۋلەر سالاسىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى ىلگەرىلەتۋگە، سونداي-اق بىرلەسكەن اكادەميالىق جانە عىلىمي باستامالاردى ىسكە اسىرۋ مۇمكىندىكتەرىن زەردەلەۋگە ۋاعدالاستى.
10. پرەزيدەنتتەر مادەني ىنتىماقتاستىقتى ەكى ەل اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك پەن دوستىقتى نىعايتۋدىڭ ماڭىزدى نەگىزى رەتىندە مويىنداپ، ونى ودان ءارى دامىتۋعا بەيىلدىلىگىن راستادى.
11. پرەزيدەنتتەر وسى رەسمي ساپار بارىسىندا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتار ەكى حالىقتىڭ مۇددەسى ءۇشىن ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى جان-جاقتى دامىتۋعا جاڭا سەرپىن بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچتى تاۋەلسىزدىك سارايىندا قارسى الدى.