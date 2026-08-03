قاسىم-جومارت توقايەۆ: وتكەن جىلى 13 مىڭ شاقىرىم اۆتوكولىك جولىن سالۋ جانە جوندەۋ جۇمىسى جۇرگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تەلەكوپىر ارقىلى « قىزىلوردا - سەكسەۋىل»، «ۇلعايسىن - سەكسەۋىل» جانە «بەينەۋ - سەكسەۋىل» اۆتوكولىك جولدارىنىڭ قۇرىلىسىن باستاپ بەردى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ وتكەن جىلى 13 مىڭ شاقىرىم اۆتوكولىك جولىن سالۋ جانە جوندەۋ جۇمىسى جۇرگىزىلگەنىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، بۇل جۇمىستىڭ ءبارى قازاقستاننىڭ كولىك-لوگيستيكا سالاسىنداعى الەۋەتى زور ەكەنىن كورسەتەدى.
- وتكەن جىلى ەلىمىزدەگى جالپى تاسىمال كولەمى 6 پايىزعا ارتىپ، شامامەن 37 ميلليون توننا بولدى. بيىل «مويىنتى - قىزىلجار» جانە «داربازا - ماقتاارال» ، ال كەلەسى جىلى «باقتى - اياگوز» تەمىرجول جەلىسىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالادى. بۇدان بولەك، ءبىز اۆتوكولىك سالاسىنا ەرەكشە نازار اۋدارىپ وتىرمىز. سوڭعى جىلدارى قازاقستاندا تاس جولداردى تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋ جۇمىسى قولعا الىندى. ءبىرقاتار ءىرى ينفراقۇرىلىمدىق جوبا تابىستى اياقتالدى. «باتىس ەۋروپا - باتىس قىتاي»، «قاراعاندى - الماتى»، «ورتالىق - وڭتۇستىك»، «اتىراۋ - استراحان»، «تالدىقورعان - وسكەمەن»، «قالباتاۋ - مايقاپشاعاي» باعىتىنداعى جولدار - سونىڭ ايقىن دالەلى. كەيىنگى 5 جىلدا اۆتوكولىكپەن جۇك تاسىمالداۋ كولەمى ەكى ەسە ارتتى. بىلتىر وسى قىزمەت تۇرىنەن تۇسەتىن تابىس 1,5 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر، ەلىمىز ارقىلى 8 حالىقارالىق ءدالىز وتەدى. بۇل جولمەن كۇن سايىن 35 مىڭعا جۋىق اۆتوكولىك جۇرەدى. وتكەن جىلى 13 مىڭ شاقىرىم اۆتوكولىك جولىن سالۋ جانە جوندەۋ جۇمىسى جۇرگىزىلدى. سونىڭ 6 مىڭ شاقىرىمى حالىق يگىلىگىنە بەرىلدى. كەلەسى جىلى اۆتوكولىكتەردى وتكىزۋ بەكەتتەرى تولىق جاڭارتىلادى. مۇنداي اۋقىمدى جۇمىس تاۋەلسىزدىك تاريحىندا العاش رەت جۇزەگە اسىرىلىپ وتىر،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى قازىر قازاقستاننىڭ ءار ايماعىندا اۆتوجولدار جوندەلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- جاقىندا سارىاعاش اينالما جولىنىڭ قۇرىلىسى مەن «جەزقازعان - قاراعاندى» اۆتوجولىن جوندەۋ جۇمىسى باستالدى. سونىمەن قاتار ەلىمىز بويىنشا كوپتەگەن تۇرعىن ءۇي، مەكتەپ، اۋرۋحانا، ينجەنەرلىك جەلى سالىنىپ جاتىر، باسقا دا الەۋمەتتىك نىساندار بوي كوتەرۋدە. ءبىر سوزبەن، قازاقستان ۇلكەن قۇرىلىس الاڭىنا اينالاتىن بولدى. بۇل مەملەكەتىمىزدىڭ ءوسىپ-وركەندەۋ جولىنا ءتۇسىپ، جاڭا دامۋ كەزەڭىنە قادام باسقانىن كورسەتەدى،-دەدى پرەزيدەنت.