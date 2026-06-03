KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قاسىم-جومارت توقايەۆ گەوساياسي شيەلەنىستەرگە قاتىستى قازاقستاننىڭ ۇستانىمىن مالىمدەدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن كيپر پرەزيدەنتتەرىنىڭ كەلىسسوزدەرىندە حالىقارالىق جانە ايماقتىق ماسەلەلەر دە نازاردان تىس قالعان جوق. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ب ا ق- قا مالىمدەمەسىندە ايتتى.

    ا
    Фото: Ақорда

    قازاقستان پرەزيدەنتى جاھاندىق گەوساياسي احۋالدىڭ ۋشىعۋىنا، قاقتىعىستاردىڭ كوبەيۋىنە ءبارىنىڭ الاڭداپ وتىرعانىن ايتتى.

    - الەمدەگى كوپتەگەن تۇيتكىلگە قاتىستى مەملەكەتتەرىمىزدىڭ ۇستانىمى ۇقساس. ەكى ەل دە كەز كەلگەن شيەلەنىس بەيبىت جانە ديپلوماتيالىق جولمەن شەشىلۋى كەرەك دەگەن قاعيداتتى قاتاڭ ۇستانادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.

    بۇگىن قازاقستان مەن كيپر پرەزيدەنتتەرى ب ۇ ۇ، ە ق ى ۇ جانە باسقا دا حالىقارالىق ۇيىمدار اياسىندا ءتيىمدى جۇمىس ىستەۋگە كەلىسكەن. بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋگە بەلسەنە اتسالىسۋعا ۋاعدالاسقان.

    - قازاقستاننىڭ ۇستانىمى بويىنشا: بارلىق ەل ب ۇ ۇ جارعىسىن، حالىقارالىق قۇقىقتىڭ نەگىزگى قاعيداتتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا مىندەتتى. قازاقستان باسقا ەلدەردىڭ اۋماقتىق تۇتاستىعىن قۇرمەتتەيدى جانە بۇكىل الەم مەملەكەتتەرىن وسى قاعيداتقا باسىمدىق بەرۋگە شاقىرادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.

    ايتا كەتەيىك، 2-4-ماۋسىم كۇندەرى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن كيپر رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى نيكوس حريستودۋليديستىڭ قازاقستانعا رەسمي ساپارى وتەدى. تاۋەلسىزدىك سارايىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ كيپر پرەزيدەنتىن سالتاناتپەن قارسى الدى.

    بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ كيپر پرەزيدەنتىن 1-دارەجەلى دوستىق وردەنىمەن ماراپاتتادى.

    سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆ كيپردەگى سەرىكتەستەرىن ترانسكاسپي جانە ورتا ءدالىز جوبالارىنا اتسالىسۋعا شاقىردى.

    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق قاسىم-جومارت توقايەۆ
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور