قاسىم-جومارت توقايەۆ گەوساياسي شيەلەنىستەرگە قاتىستى قازاقستاننىڭ ۇستانىمىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن كيپر پرەزيدەنتتەرىنىڭ كەلىسسوزدەرىندە حالىقارالىق جانە ايماقتىق ماسەلەلەر دە نازاردان تىس قالعان جوق. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ب ا ق- قا مالىمدەمەسىندە ايتتى.
قازاقستان پرەزيدەنتى جاھاندىق گەوساياسي احۋالدىڭ ۋشىعۋىنا، قاقتىعىستاردىڭ كوبەيۋىنە ءبارىنىڭ الاڭداپ وتىرعانىن ايتتى.
- الەمدەگى كوپتەگەن تۇيتكىلگە قاتىستى مەملەكەتتەرىمىزدىڭ ۇستانىمى ۇقساس. ەكى ەل دە كەز كەلگەن شيەلەنىس بەيبىت جانە ديپلوماتيالىق جولمەن شەشىلۋى كەرەك دەگەن قاعيداتتى قاتاڭ ۇستانادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇگىن قازاقستان مەن كيپر پرەزيدەنتتەرى ب ۇ ۇ، ە ق ى ۇ جانە باسقا دا حالىقارالىق ۇيىمدار اياسىندا ءتيىمدى جۇمىس ىستەۋگە كەلىسكەن. بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋگە بەلسەنە اتسالىسۋعا ۋاعدالاسقان.
- قازاقستاننىڭ ۇستانىمى بويىنشا: بارلىق ەل ب ۇ ۇ جارعىسىن، حالىقارالىق قۇقىقتىڭ نەگىزگى قاعيداتتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا مىندەتتى. قازاقستان باسقا ەلدەردىڭ اۋماقتىق تۇتاستىعىن قۇرمەتتەيدى جانە بۇكىل الەم مەملەكەتتەرىن وسى قاعيداتقا باسىمدىق بەرۋگە شاقىرادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، 2-4-ماۋسىم كۇندەرى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن كيپر رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى نيكوس حريستودۋليديستىڭ قازاقستانعا رەسمي ساپارى وتەدى. تاۋەلسىزدىك سارايىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ كيپر پرەزيدەنتىن سالتاناتپەن قارسى الدى.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ كيپر پرەزيدەنتىن 1-دارەجەلى دوستىق وردەنىمەن ماراپاتتادى.
سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆ كيپردەگى سەرىكتەستەرىن ترانسكاسپي جانە ورتا ءدالىز جوبالارىنا اتسالىسۋعا شاقىردى.