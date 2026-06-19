قاسىم-جومارت توقايەۆ پولشا سەناتىنىڭ مارشالىن قابىلدادى
استانا. قازاقپارات - اقوردادا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پولشا رەسپۋبليكاسى سەناتىنىڭ مارشالى مالگوجاتا كيداۆا-بلونسكامەن كەزدەستى.
كەزدەسۋ بارىسىندا ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ جانە قوس ەلدىڭ زاڭ شىعارۋشى ورگاندارى اراسىنداعى بايلانىستى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
- الەمدەگى ەكونوميكاسى ءىرى ەلدەردىڭ جيىرمالىعىنا ەنەتىن پولشامەن ىقپالداستىقتى ىلگەرىلەتۋگە ەرەكشە ءمان بەرەمىز. مەملەكەتتەرىمىز اراسىندا ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناس ورناعان ساتتەن بەرى شىنايى دوستىق بايلانىستار قالىپتاستى. پارلامەنتارالىق ديالوگ جوسپارلى ءارى تابىستى تۇردە دامىپ كەلەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا تاريحي تامىرلاستىققا ايرىقشا نازار اۋدارىلدى. پرەزيدەنت كورنەكتى پولياك ەتنوگرافى ادولف يانۋشكيەۆيچتىڭ قازاق تاريحىن، تۇرمىسى مەن مادەنيەتىن زەرتتەۋگە زور ۇلەس قوسقانىن اتاپ ءوتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ورايلى ءساتتى پايدالانا وتىرىپ، پولشا پرەزيدەنتى كارول ناۆروتسكيگە جانە پرەمەر-مينيستر دونالد تۋسككە ىستىق ىقىلاسىن جولدادى.
مالگوجاتا كيداۆا-بلونسكا قوناقجايلىق تانىتقانى ءۇشىن مەملەكەت باسشىسىنا شىنايى ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- سىزبەن كەزدەسۋدى ۇلكەن مارتەبە سانايمىن. قازاقستانعا جاساعان العاشقى ساپارىمنىڭ ءمانى ەرەكشە. ءبىز ەلىڭىزگە پولياك حالقى ءۇشىن ەلەۋلى كەزەڭدە كەلىپ وتىرمىز. ياعني وتانداستارىمىزدىڭ وسى جەرگە كۇشتەپ جەر اۋدارىلعانىنا 90 جىل تولدى. ولارعا قازاق حالقى سۇيەۋ بولىپ، قيلى زاماندا قول ۇشىن سوزدى. ءبىزدى ورتاق تاريح قانا ەمەس، كەلەشەكتەگى مول مۇمكىندىكتەر دە بىرىكتىرەدى. پولشا ءۇشىن ايماقتاعى جەتەكشى ەلدەردىڭ ءبىرى سانالاتىن قازاقستانمەن ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ اسا ماڭىزدى، - دەدى سەنات مارشالى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن 2026-جىلعى 19-20-ماۋسىمدا چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا ەكىجاقتى قاتىناستار تاريحىنداعى العاشقى رەسمي ساپارمەن كەلدى.