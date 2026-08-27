قاسىم-جومارت توقايەۆ مولداۆا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ مايا ساندۋ مەن مولدوۆا حالقىن تاۋەلسىزدىكتىڭ 35 جىلدىعىمەن قۇتتىقتادى.
اقوردانىڭ حابارلاۋىنشا، جەدەلحاتتا قازاقستان ەكى ەل حالقىنىڭ مۇددەسى ءۇشىن كەڭ كولەمدى باعىتتارداعى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا دايىن ەكەنى اتاپ وتىلگەن.
مەملەكەت باسشىسى پرەزيدەنت مايا ساندۋدىڭ بارلىق يگى باستامالارىنا تابىس، ال دوستاس مولدوۆا حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اقىن مارفۋعا ايتحوجانى 90 جاسقا تولعان مەرەيتويىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.