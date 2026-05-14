قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇركيادا قوجا احمەت ياسساۋي اتىنداعى مەكتەپتىڭ اشىلۋىنا رۇقسات بەردى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن تاۋەلسىزدىك سارايىندا ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تاييپ ەردوعانمەن كەلىسسوزدەردەن كەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت تۇركيادا قوجا احمەت ياسساۋي اتىنداعى مەكتەپتىڭ اشىلۋىنا رۇقسات بەردى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ باستاماسىمەن باۋىرلاس تۇرىك حالقىنا قولداۋ مەن جاناشىرلىقتىڭ بەلگىسى رەتىندە تۇركيا رەسپۋبليكاسى گازيانتەپ پروۆينتسياسى نۋرداگى قالاسىنداعى مەكتەپتىڭ سالتاناتتى اشىلۋىنا رۇقسات ەتىڭىزدەر، - دەدى وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.
- رۇقسات، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن رەجەپ تاييپ ەردوعان بەينەبايلانىس رەجيمى ارقىلى تۇركيادا بوي كوتەرگەن قوجا احمەت ياساۋي اتىنداعى مەكتەپتىڭ اشىلۋ سالتاناتىنا قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
گازيانتەپ پروۆينسياسىنىڭ نۋرداگى قالاسىندا ورنالاسقان زاماناۋي ءبىلىم وشاعىندا 32 باستاۋىش جانە 4 مەكتەپكە دەيىنگى سىنىپ قاراستىرىلعان. عيماراتتىڭ جالپى اۋدانى - 6 مىڭ شارشى مەتر.
ءبىلىم بەرۋ كەشەنى مامانداندىرىلعان وقۋ كابينەتتەرىمەن، زەرتحانالارمەن، ءماجىلىس زالىمەن، كىتاپحانامەن جابدىقتالعان.
مەكتەپ اۋماعىندا امفيتەاتر، سپورت جانە بالالار ويىن الاڭدارى مەن قازاقتىڭ ۇلتتىق كيىز ءۇيى ستيلىندە جاسالعان شاتىرلار بار.
قۇرىلىس بارىسىندا جوبا تۇركيانىڭ قاۋىپسىزدىك تالاپتارى مەن قازىرگى نورمالارىنا ساي جەتىلدىرىلىپ وتىردى.
ءوڭىردىڭ ەرەكشەلىگىنە بەيىمدەلگەن ينجەنەرلىك شەشىمدەر ارقىلى سەيسميكالىق قاۋىپسىزدىك، ىلعالدان ساقتاۋ جانە جىلۋ ۇنەمدەۋ جۇيەلەرى قولدانىلدى.
2023 -جىلدىڭ 6 -اقپانىنداعى جويقىن ءزىلزالادان زارداپ شەككەن وڭىرگە ارنالعان جاڭا مەكتەپ سالۋ باستاماسىن قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ كوتەرگەنى بەلگىلى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى ءبىلىم، مەديتسينا جانە ينۆەستيتسيالىق بايلانىس كۇشەيىپ كەلەدى.