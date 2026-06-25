قاسىم-جومارت توقايەۆ تايلاند پرەمەر-ءمينيسترىن قازاقستانعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى تايلاند پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى -سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سيحاساك پۋانگكەتكەومەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مارتەبەلى مەيمانعا ءىلتيپات بىلدىرە وتىرىپ، مەملەكەت باسشىسى ونىڭ ەلىمىزگە ساپارى قازاقستان مەن تايلاند اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ دامۋىنا تىڭ سەرپىن بەرۋ تۇرعىسىنان ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءسىزدىڭ ەلىڭىز وڭتۇستىك-شىعىس ازياداعى جەتەكشى ەكونوميكالاردىڭ ءبىرى، جاھاندىق وڭتۇستىكتىڭ ماڭىزدى وكىلى ءارى حالىقارالىق قوعامداستىقتىڭ بەدەلدى مۇشەسى سانالادى. قازاقستان تايلاندپەن ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋگە مۇددەلى. كەلەسى جىلى ەلدەرىمىز اراسىندا ديپلوماتيالىق قاتىناس ورناعانىنا 35 جىل تولۋىن اتاپ وتەمىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى ەكىجاقتى ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستار قارقىنى ۇدەپ كەلە جاتقانىنا نازار اۋداردى. بۇعان ءوزارا ۆيزاسىز رەجيم، تۋريستەر اعىنىنىڭ جوعارى كورسەتكىشى جانە ىسكەرلىك بايلانىستاردىڭ كەڭەيۋى ايتارلىقتاي سەپتىگىن تيگىزىپ وتىر.
- قازاقستان -تايلاندتىڭ ورتالىق ازياداعى ەڭ ءىرى ساۋدا سەرىكتەسى. وڭىرمەن جالپى تاۋار اينالىمىنىڭ 70 پايىزى ءبىزدىڭ ەلىمىزگە تيەسىلى. ايتسە دە الەۋەتىمىز ءالى جەتكىلىكتى دەپ سانايمىز. قازىرگى كەزدە قازاقستان نارىعىندا 55 تايلاندتىق كومپانيا تىركەلگەن. سىزبەن بىرگە ەلىمىزگە ۇلكەن بيزنەس- دەلەگاتسيا كەلگەن ەكەن. قازاقستان ىسكەرلىك بايلانىستاردىڭ نىعايۋىن قۇپتايدى ءارى تايلاند كومپانيالارىن ەلىمىزدەگى ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىكتەردى قاراستىرۋعا شاقىرادى، - دەدى پرەزيدەنت.
سيحاساك پۋانگكەتكەو قوناقجايلىق تانىتقانى ءۇشىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆقا العىس ايتىپ، تايلاند ۇكىمەتى قازاقستانمەن سان قىرلى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا نيەتتى ەكەنىن جەتكىزدى.
- ەلىڭىزدىڭ ەكونوميكالىق جەتىستىكتەرىنە شىنايى ءتانتىمىز. بۇگىندە قازاقستاننىڭ ورتا دەرجاۆا رەتىندە الەمدىك ارەناداعى ءرولى ارتىپ كەلەدى ءارى تايلاندتىڭ ورتالىق ازياداعى باستى سەرىكتەسى سانالادى. ءبىزدىڭ ەلىمىز وڭتۇستىك-شىعىس ازيا مەملەكەتتەرى قاۋىمداستىعىمەن (اسەان) ىقپالداستىقتى دامىتۋدا دانەكەر بولۋعا دايىن. بۇل رەتتە ءبىز ءتيىمدى ءارى ءوزارا پايدالى ىنتىماقتاستىقتى جولعا قويۋدى ۇسىنامىز. تايلاند تۋريزم، ونىڭ ىشىندە مەديسينا تۋريزمى، قوناق ۇيلەر قۇرىلىسى، اسا ماڭىزدى مينەرالداردى جەتكىزۋ تىزبەگىن دامىتۋ جانە ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ باعىتتارىندا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا مۇددەلى، - دەدى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى.
بۇدان بولەك، سيحاساك پۋانگكەتكەو تايلاند قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار باستاماسىن قولداعانىن جەتكىزدى. ولاردىڭ قاتارىندا ب ۇ ۇ ەسكاتو تۇراقتى دامۋ ماقساتتارى ءۇشىن ازيا-تىنىق مۇحيتى سيفرلىق شەشىمدەر ورتالىعىن اشۋ جانە ب ۇ ۇ قۇرىلىمى اياسىندا حالىقارالىق سۋ ۇيىمىن قۇرۋ تۋرالى باستامالار بار.
قاسىم-جومارت توقايەۆ تايلاندتىڭ ا ءو س ش ك قىزمەتىن دامىتۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسىن اتاپ ءوتىپ، حالىقارالىق قۇرىلىمدار اياسىنداعى ناتيجەلى ىنتىماقتاستىق ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
كەزدەسۋ سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى تايلاند پرەمەر-ءمينيسترى انۋتين چارنۆيراكۋلدى قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلۋگە شاقىرىپ، ىزگى سالەمىن جولدادى.