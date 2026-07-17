قاسىم-جومارت توقايەۆ تايلاند پرەمەر-ءمينيسترىن ەلگە شاقىردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ شاڭحايداعى جۇمىس ساپارى اياسىندا تايلاند پرەمەر-ءمينيسترى انۋتين چارنۆيراكۋلمەن كەزدەستى.
اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، مەملەكەت باسشىسى قازاقستان تايلاندتى ازياداعى باستى سەرىكتەستەردىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىراتىنىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنت ەكى ەلدىڭ ەكونوميكالىق ىقپالداستىعىنىڭ كەلەشەگىن جوعارى باعالادى. بيىل ءتورت ايدا تاۋار اينالىمى بىلتىرعى سايكەس كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 76 پايىزعا ۇلعايىپ، 110 ميلليون دوللاردان اسقان.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پىكىرىنشە، اتالعان كورسەتكىشتى ءالى دە ارتتىرا تۇسۋگە بولادى. اسىرەسە، ساۋدا-ساتتىق كولەمىن اگرارلىق ونىمدەردى جەتكىزۋ ەسەبىنەن ۇلعايتۋعا مول مۇمكىندىك بار.
مەملەكەت باسشىسى كاسىپكەرلەرگە قولايلى جاعداي جاساۋ ماقساتىندا ەكى ەل ۇكىمەتتەرى اراسىنداعى بايلانىستى جانداندىرۋدى ۇسىندى. ىنتىماقتاستىقتى جانداندىراتىن سالانىڭ ءبىرى - تۋريزم.
تايلاند قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن ەڭ تانىمال باعىتتاردىڭ قاتارىنا كىرەدى. بىلتىردىڭ وزىندە بۇل ەلگە 150 مىڭنان اسا وتانداسىمىز بارعان.
قازاقستان دا تايلاند ازاماتتارىنا دەمالىستىڭ بىرەگەي مۇمكىندىكتەرىن، سونىڭ ىشىندە قىسقى تۋريزم قىزمەتىن ۇسىنا الادى.
ال انۋتين چارنۆيراكۋل ەلىنىڭ ءوزارا مۇددەگە ساي كوپتەگەن ماسەلە بويىنشا ىقپالداستىقتى ارتتىرۋعا نيەتتى ەكەنىن مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بانگكوك ەكونوميكا، ساۋدا، سيفرلاندىرۋ جانە تۋريزم سالالارىنداعى ارىپتەستىككە تىڭ سەرپىن بەرۋ قاجەت دەپ سانايدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەمەر-مينيستر انۋتين چارنۆيراكۋلدى قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلۋگە شاقىردى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى دۇنيەجۇزىلىك جاساندى ينتەللەكت جونىندەگى كونفەرەنسيادا ءسوز سويلەگەنىن حابارلاعانبىز.