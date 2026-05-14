قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا تۇركيا پرەزيدەنتىن قارسى الدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايپ ەردوعاندى تاۋەلسىزدىك سارايىندا رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.
تاۋەلسىزدىك سارايىنىڭ الدىنا كەلىپ توقتاعان كولىكتەن تۇسكەن مارتەبەلى مەيماندى قاسىم-جومارت توقايەۆ قارسى الدى. وسىدان كەيىن اۋەدە جويعىش ۇشاقتار تۇركيانىڭ مەملەكەتتىك تۋىن بوياۋمەن بەينەلەدى. سارايعا كىرگەن پرەزيدەنتتەر ءبىر-بىرىنە رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى.
وسىدان كەيىن مارتەبەلى مەيماننىڭ ساپارىنا وراي ساپ تۇزەگەن قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى مەملەكەت باسشىلارىنا سالەمدىك بايانات بەردى. پرەزيدەنت وركەسترى ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانىن ورىندادى.
ءانۇرانداردى تىڭداپ بولعاننان كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن تۇركيا پرەزيدەنتى كىلەمشە بويىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىنا قاراي ءجۇردى.
ونىڭ الدىنا كەلگەندە مەيمان توقتاپ، باسىن ءسال ءيىپ، ءوزىنىڭ قۇرمەتىن ءبىلدىردى. سونان سوڭ مەملەكەت باسشىلارى قۇرمەتتى قاراۋىل ساپىنىڭ بويىمەن ءجۇردى. قۇرمەتتى قاراۋىل باستىعىمەن قوشتاستى.
قازىرگى ۋاقىتتا مەملەكەت باسشىلارى ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستىڭ قازىرگى جاعدايى مەن بولاشاعىن تالقىلاۋعا ءوتتى. سونىمەن قاتار بۇگىن قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى جوعارى دەڭگەيدەگى ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىق كەڭەسىنىڭ التىنشى وتىرىسى جوسپارلانعان.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، كەشە قاسىم-جومارت توقايەۆ استانا اۋەجايىندا تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تاييپ ەردوعاندى قارسى الدى.
ەلىمىزدىڭ شەكاراسىنا ەنگەن ساتتەن استانا اۋەجايىنا دەيىن تۇركيا پرەزيدەنتىنىڭ بورتىنا قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋە قورعانىسى كۇشتەرىنىڭ ۇشاقتارى قاپتالداسا ۇشتى. تۇركيا پرەزيدەنتىنىڭ كەلۋىنە وراي تراپ الدىندا قۇرمەت قاراۋىلى روتاسى ساپ تۇزەدى. ەكى ەلدىڭ جالاۋشالارىن ۇستاعان بالالار رەجەپ تايپ ەردوعان باستاعان تۇركيا ەلىنىڭ رەسمي دەلەگاتسياسىنا «Ata yurda hoş geldiniz!» - «اتاجۇرتقا قوش كەلدىڭىز!» دەپ ەكى تىلدە قوشەمەت كورسەتتى. سول ساتتە تۇركيا مەن قازاقستان تۋلارىن جەلبىرەتكەن تىكۇشاقتار الاڭ ۇستىمەن ۇشىپ ءوتتى.