قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا گرۋزيا پرەمەر-ءمينيسترىن قارسى الدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن گرۋزيا پرەمەر-ءمينيسترى يراكلي كوباحيدزەنى تاۋەلسىزدىك سارايىندا قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.
وسى ساپار اياسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يراكلي كوباحيدزە ءبىر-بىرىنە رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى.
بۇدان كەيىن مارتەبەلى مەيماننىڭ رەسمي ساپارىنا وراي ساپ تۇزەگەن قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى مەملەكەت باسشىسى مەن گرۋزيا پرەمەر-مينيسترىنە سالەمدىك بايانات بەردى. پرەزيدەنت وركەسترى ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانىن ورىندادى.
ءانۇرانداردى تىڭداپ بولعاننان كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يراكلي كوباحيدزە كىلەمشە بويىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىنا قاراي ءجۇردى. ونىڭ الدىنا كەلگەندە مەيمان توقتاپ، باسىن ءسال ءيىپ، ءوزىنىڭ قۇرمەتىن ءبىلدىردى.
رەسمي قارسى الۋ راسىمىنەن كەيىن شاعىن قۇرامداعى كەلىسسوز باستالدى.
ەسكە سالساق، 2025-جىلى جەلتوقسان ايىندا اشحابادتاعى حالىقارالىق فورۋم اياسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ گرۋزيا پرەمەر-ءمينيسترى يراكلي كوباحيدزەمەن كەزدەستى.