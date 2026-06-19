قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا چەرنوگوريا پرەزيدەنتىن قارسى الدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچتى تاۋەلسىزدىك سارايىندا قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.
تاۋەلسىزدىك سارايىندا پرەزيدەنتتەر ءبىر-بىرىنە رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى.
بۇدان كەيىن مارتەبەلى مەيماننىڭ رەسمي ساپارىنا وراي ساپ تۇزەگەن قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى مەملەكەت باسشىلارىنا سالەمدىك بايانات بەردى. پرەزيدەنت وركەسترى ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانىن ورىندادى.
ءانۇرانداردى تىڭداپ بولعاننان كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن رەسەي پرەزيدەنتى كىلەمشە بويىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىنا قاراي ءجۇردى. ونىڭ الدىنا كەلگەندە مەيمان توقتاپ، باسىن ءسال ءيىپ، ءوزىنىڭ قۇرمەتىن ءبىلدىردى.
رەسمي قارسى الۋ راسىمىنەن كەيىن مەملەكەت باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن شاعىن قۇرامداعى كەلىسسوز باستالدى.
ايتا كەتەيىك، 18-20-ماۋسىم كۇندەرى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچ قازاقستانعا رەسمي ساپارلايتىنىن جازعان ەدىك.
19-ماۋسىمدا تاراپتار جوعارى دەڭگەيدە كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ، ساياسي ديالوگتى نىعايتۋ، سونداي-اق ساۋدا- ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن چەرنوگوريا قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن ۋاقىتشا ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزدى.