KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا چەرنوگوريا پرەزيدەنتىن قارسى الدى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچتى تاۋەلسىزدىك سارايىندا قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Тәуелсіздік сарайында Черногория Президентін қарсы алды
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ / Kazinform

    تاۋەلسىزدىك سارايىندا پرەزيدەنتتەر ءبىر-بىرىنە رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى.

    Президент Черногории прибыл в Астану
    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    بۇدان كەيىن مارتەبەلى مەيماننىڭ رەسمي ساپارىنا وراي ساپ تۇزەگەن قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى مەملەكەت باسشىلارىنا سالەمدىك بايانات بەردى. پرەزيدەنت وركەسترى ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانىن ورىندادى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Тәуелсіздік сарайында Черногория Президентін қарсы алды
    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    ءانۇرانداردى تىڭداپ بولعاننان كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن رەسەي پرەزيدەنتى كىلەمشە بويىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىنا قاراي ءجۇردى. ونىڭ الدىنا كەلگەندە مەيمان توقتاپ، باسىن ءسال ءيىپ، ءوزىنىڭ قۇرمەتىن ءبىلدىردى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Тәуелсіздік сарайында Черногория Президентін қарсы алды
    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    رەسمي قارسى الۋ راسىمىنەن كەيىن مەملەكەت باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن شاعىن قۇرامداعى كەلىسسوز باستالدى.

    ايتا كەتەيىك، 18-20-ماۋسىم كۇندەرى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچ قازاقستانعا رەسمي ساپارلايتىنىن جازعان ەدىك.

    19-ماۋسىمدا تاراپتار جوعارى دەڭگەيدە كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ، ساياسي ديالوگتى نىعايتۋ، سونداي-اق ساۋدا- ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.

    ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن چەرنوگوريا قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن ۋاقىتشا ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور