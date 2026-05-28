قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا رەسەي پرەزيدەنتىن قارسى الدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيندى تاۋەلسىزدىك سارايىندا رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.
ەلورداداعى تاۋەلسىزدىك سارايىنا كەلگەن مارتەبەلى مەيماندى قاسىم-جومارت توقايەۆ قارسى الدى. وسىدان كەيىن اۋەدە جويعىش ۇشاقتار رەسەيدىڭ مەملەكەتتىك تۋىن بوياۋمەن بەينەلەدى. سارايعا كىرگەن پرەزيدەنتتەر ءبىر-بىرىنە رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى.
بۇدان كەيىن كورشى ەل پرەزيدەنتىنىڭ مەملەكەتتىك ساپارىنا وراي ساپ تۇزەگەن قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى مەملەكەت باسشىلارىنا سالەمدىك بايانات بەردى. پرەزيدەنت وركەسترى ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانىن ورىندادى.
ءانۇرانداردى تىڭداپ بولعاننان كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن رەسەي پرەزيدەنتى كىلەمشە بويىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىنا قاراي ءجۇردى.
ونىڭ الدىنا كەلگەندە مەيمان توقتاپ، باسىن ءسال ءيىپ، ءوزىنىڭ قۇرمەتىن ءبىلدىردى.
اتاپ ايتقاندا، بۇعان دەيىن 27-29-مامىر كۇندەرى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن قازاقستانعا رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلەتىنىن جازعان ەدىك.
مەملەكەتتەر باسشىلارى كەلىسسوزدەر بارىسىندا قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ جانە وداقتاستىق قاتىناستاردىڭ قازىرگى جاي-كۇيىن، سونداي-اق ونى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.