قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا لاوس پرەزيدەنتىن قارسى الدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن لاوس حالىق دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى تحونگلۋن سيسۋليتتى سالتاناتتى قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.
تاۋەلسىزدىك سارايىنا كەلگەن مارتەبەلى مەيماندى قاسىم-جومارت توقايەۆ قارسى الدى. پرەزيدەنتتەر ءبىر-بىرىنە رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى.
وسىدان كەيىن مارتەبەلى مەيماننىڭ ساپارىنا وراي ساپ تۇزەگەن قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى مەملەكەت باسشىلارىنا سالەمدىك بايانات بەردى. پرەزيدەنت وركەسترى ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانىن ورىندادى.
ءانۇرانداردى تىڭداپ بولعاننان كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن لاوس پرەزيدەنتى كىلەمشە بويىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىنا قاراي ءجۇردى.
ونىڭ الدىنا كەلگەندە مەيمان توقتاپ، باسىن ءسال ءيىپ، ءوزىنىڭ قۇرمەتىن ءبىلدىردى. سونان سوڭ مەملەكەت باسشىلارى قۇرمەتتى قاراۋىل ساپىنىڭ بويىمەن ءجۇردى. قۇرمەتتى قاراۋىل باستىعىمەن قوشتاستى.
قازىرگى ۋاقىتتا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن تحونگلۋن سيسۋليت شاعىم قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر.