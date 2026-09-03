KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا لاوس پرەزيدەنتىن قارسى الدى

    استانا. KAZINFORM - ەلوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن لاوس حالىق دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى تحونگلۋن سيسۋليتتى سالتاناتتى قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.

    Президент Лаоса прибыл в Казахстан с официальным визитом
    Фото: Акорда

    تاۋەلسىزدىك سارايىنا كەلگەن مارتەبەلى مەيماندى قاسىم-جومارت توقايەۆ قارسى الدى. پرەزيدەنتتەر ءبىر-بىرىنە رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى.

    وسىدان كەيىن مارتەبەلى مەيماننىڭ ساپارىنا وراي ساپ تۇزەگەن قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى مەملەكەت باسشىلارىنا سالەمدىك بايانات بەردى. پرەزيدەنت وركەسترى ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانىن ورىندادى.

    Президент Лаоса прибыл в Казахстан с официальным визитом
    Фото: Акорда

    ءانۇرانداردى تىڭداپ بولعاننان كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن لاوس پرەزيدەنتى كىلەمشە بويىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىنا قاراي ءجۇردى.

    ونىڭ الدىنا كەلگەندە مەيمان توقتاپ، باسىن ءسال ءيىپ، ءوزىنىڭ قۇرمەتىن ءبىلدىردى. سونان سوڭ مەملەكەت باسشىلارى قۇرمەتتى قاراۋىل ساپىنىڭ بويىمەن ءجۇردى. قۇرمەتتى قاراۋىل باستىعىمەن قوشتاستى.

    Президент Лаоса прибыл в Казахстан с официальным визитом
    Фото: Акорда

    قازىرگى ۋاقىتتا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن تحونگلۋن سيسۋليت شاعىم قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر.

    قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ىقپالداستىق
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور