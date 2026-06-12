قاسىم-جومارت توقايەۆ سوت جۇيەسىندە اۋقىمدى كادرلىق وزگەرىستەر جاسادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاننىڭ سوت جۇيەسىندەگى اۋقىمدى كادرلىق وزگەرىستەر تۋرالى جارلىققا قول قويدى.
قۇجات سوت ءتوراعالارى، ءتۇرلى دەڭگەيدەگى سۋديالار مەن رەسپۋبليكا بويىنشا سوت ورگاندارى جەتەكشىلەرىن تاعايىنداۋ، وزگەرتۋ جانە لاۋازىمىنان بوساتۋ ماسەلەلەرىن قاراستىرادى.
جارلىق اياسىندا كادرلاردى اۋقىمدى روتاتسيالاۋ جۇرگىزىلدى. رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالارداعى، وبلىستىق جانە اۋداندىق دەڭگەيدەگى سوتتارعا، سونداي-اق مامانداندىرىلعان اكىمشىلىك، ەكونوميكالىق جانە تەرگەۋ سوتتارىنا جاڭا ءتوراعالار مەن سۋديالار تاعايىندالدى.
ولاردى مىنا سىلتەمەدەن كورۋگە بولادى.
لاۋازىمنان بوساتۋ
سونىمەن قاتار ءبىرقاتار سۋديا ءتۇرلى نەگىزدەر بويىنشا قىزمەتىنەن بوساتىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا زەينەتكەرلىككە شىققاندار، جاسىنا بايلانىستى وكىلەتتىگى توقتاتىلعاندار، ءوز وتىنىشىمەن قىزمەتتەن كەتكەندەر، سونداي-اق سۋديالار جيۋريى مەن تارتىپتىك ورگانداردىڭ شەشىمى نەگىزىندە لاۋازىمىنان بوساتىلعاندار بار.
تارتىپتىك بلوك
جارلىقتا تارتىپتىك سيپاتتاعى شەشىم دە قامتىلعان. اتاپ ايتقاندا، سۋديا مولدابەك احمەتوۆتىڭ قىزمەتى سوت بيلىگىنىڭ بەدەلىنە نۇقسان كەلتىرەتىن تەرىس قىلىق جاساعانى ءۇشىن توقتاتىلدى.
جارلىق قول قويىلعان كۇننەن باستاپ كۇشىنە ەندى.
ايتا كەتەيىك، جاقىندا پرەزيدەنت ورتا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.