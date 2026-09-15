KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قاسىم-جومارت توقايەۆ سەربيانىڭ جوعارى مەملەكەتتىك ناگراداسىمەن ماراپاتتالدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى سەربيا رەسپۋبليكاسىنىڭ جوعارى مەملەكەتتىك ناگراداسىمەن ماراپاتتالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    ا
    Фото: Ақорда

    سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچ سەرب حالقىنىڭ بىرلىك، بوستاندىق جانە ۇلتتىق تۋ كۇنىنە وراي ەكى ەل اراسىنداعى سان قىرلى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن قاسىم-جومارت توقايەۆتى سەربيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلكەن القا وردەنىمەن ماراپاتتاۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.

    مەملەكەت باسشىسى كورسەتىلگەن سىي-قۇرمەت ءۇشىن الەكساندر ۆۋچيچ پەن بارشا سەرب حالقىنا شىنايى ريزاشىلىعىن جەتكىزىپ، بۇل جوعارى ناگرادانى قوس حالىقتىڭ بەرىك دوستىعى مەن ءوزارا سەنىمىنىڭ نىشانى رەتىندە قابىل الاتىنىن ايتتى.

    پرەزيدەنت بىرلەسە كۇش-جىگەر جۇمىلدىرۋدىڭ ارقاسىندا قازاق-سەرب سەرىكتەستىگى الداعى ۋاقىتتا دا ەكى ەل حالقىنىڭ مۇددەسىنە ساي نىعايا تۇسەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.

    ايتا كەتەلىك سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچ استاناعا رەسمي ساپارمەن كەلگەن ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ ىقپالداستىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور