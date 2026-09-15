قاسىم-جومارت توقايەۆ سەربيانىڭ جوعارى مەملەكەتتىك ناگراداسىمەن ماراپاتتالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى سەربيا رەسپۋبليكاسىنىڭ جوعارى مەملەكەتتىك ناگراداسىمەن ماراپاتتالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچ سەرب حالقىنىڭ بىرلىك، بوستاندىق جانە ۇلتتىق تۋ كۇنىنە وراي ەكى ەل اراسىنداعى سان قىرلى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن قاسىم-جومارت توقايەۆتى سەربيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلكەن القا وردەنىمەن ماراپاتتاۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.
مەملەكەت باسشىسى كورسەتىلگەن سىي-قۇرمەت ءۇشىن الەكساندر ۆۋچيچ پەن بارشا سەرب حالقىنا شىنايى ريزاشىلىعىن جەتكىزىپ، بۇل جوعارى ناگرادانى قوس حالىقتىڭ بەرىك دوستىعى مەن ءوزارا سەنىمىنىڭ نىشانى رەتىندە قابىل الاتىنىن ايتتى.
پرەزيدەنت بىرلەسە كۇش-جىگەر جۇمىلدىرۋدىڭ ارقاسىندا قازاق-سەرب سەرىكتەستىگى الداعى ۋاقىتتا دا ەكى ەل حالقىنىڭ مۇددەسىنە ساي نىعايا تۇسەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
ايتا كەتەلىك سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچ استاناعا رەسمي ساپارمەن كەلگەن ەدى.