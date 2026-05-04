قاسىم-جومارت توقايەۆ Sinovation Ventures جانە 01ai كومپانيالارىنىڭ باس ديرەكتورىن قابىلدادى
مەملەكەت باسشىسى Sinovation Ventures جانە 01ai كومپانيالارىنىڭ باس ديرەكتورى لي كاي فۋدى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ لي كاي فۋدىڭ قازاقستاندا جوعارى تەحنولوگيالاردىڭ دامۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسقانىن اتاپ ءوتتى.
بيزنەسمەن جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەس جۇمىسىنا بەلسەندى تۇردە اتسالىسىپ كەلەدى جانە مەملەكەت باسشىسىنىڭ شتاتتان تىس كەڭەسشىسى.
پرەزيدەنت ەلىمىزدىڭ جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا ءتيىمدى ءارى ناقتى ناتيجەگە باعدارلانعان سەرىكتەستىك قۇرۋعا نيەتتى ەكەنىن ايتتى.
بۇل رەتتە 01ai جانە Sinovation Ventures كومپانيالارىمەن ءبىرقاتار باعىتتا ىنتىماقتاستىق اياسىن كەڭەيتۋگە مۇددەلى ەكەنىن جەتكىزدى. ناقتى ايتقاندا، قازاقستاندا وزىق ءبىلىم بەرۋ باستامالارى مەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ، ورنىقتى تەحنولوگيالىق ەكوجۇيە قالىپتاستىرۋ باعىتتارىنىڭ كەلەشەگى زور.
قاسىم-جومارت توقايەۆ مەن لي كاي فۋ ءوزارا ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋ جانە بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ بارىسىن تالقىلادى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت ۇكىمەتكە «دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارىنىڭ القابى» جوباسىن مۇقيات پىسىقتاۋدى تاپسىردى.