قاسىم- جومارت توقايەۆ ساياسي قۋعىن- سۇرگىن جانە اشارشىلىق قۇرباندارىن ەسكە الۋ كۇنىنە بايلانىستى ۇندەۋ جاريالادى
استانا. KAZINFORM - اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ساياسي قۋعىن-سۇرگىن جانە اشارشىلىق قۇرباندارىن ەسكە الۋ كۇنىنە بايلانىستى ۇندەۋىن جاريالادى.
قۇرمەتتى وتانداستار، ءبىز جىل سايىن 31-مامىر كۇنى وتكەن عاسىردىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا ساياسي قۋعىن-سۇرگىننىڭ قۇربانى بولعان ادامداردىڭ رۋحىنا تاعزىم ەتەمىز.
ولاردى جادىمىزدا ساقتاۋ، زاڭدىلىق قاعيداتى مەن ادىلدىك قۇندىلىقتارىنا ادال بولۋ - ءبىزدىڭ قاستەرلى بورىشىمىز.
قازاقستاندا بارشا ازاماتتىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن جان-جاقتى قورعاۋ ءۇشىن جۇيەلى تۇردە جاعداي جاسالىپ جاتىر.
مەملەكەتىمىزدىڭ وسى مىندەتى 15-ناۋرىزداعى جالپىۇلتتىق رەفەرەندۋم كەزىندە قابىلدانعان كونستيتۋتسيادا زاڭ جۇزىندە بەكىتىلدى.
ءبىز ءبىر قوعام بولىپ، وزىق ويلى ەل قۇرۋ جولىنا بەت بۇردىق. بۇل - ەلىمىزدە ادىلدىك، زاڭدىلىق، وتانشىلدىق، ەڭبەكقورلىق، تابيعاتقا سۇيىسپەنشىلىك قاعيداتتارى ايرىقشا ماڭىزعا يە بولادى، سونداي-اق، عىلىمدى، جوعارى تەحنولوگيالاردى، مادەنيەتتى جانە ەرىكتىلەر قوزعالىسىن دامىتۋعا باسا ءمان بەرىلەدى دەگەن ءسوز.
- قازىر بۇكىل الەم جۇرتى قازاقستاندى بارلىق سالادا تەك العا قاراي قادام باسىپ كەلە جاتقان ەل رەتىندە تانيدى. ء بىز بۇدان دا بيىك بەلەستەردى باعىندىرۋ ءۇشىن قوعامىمىزدىڭ ىنتىماق-بىرلىگى مەن تۇراقتىلىعىن نىعايتا بەرۋىمىز كەرەك. قازاقستاننىڭ بولاشاعى ءاردايىم جارقىن بولماق! مەن بۇعان كامىل سەنەمىن، - دەلىنگەن ۇندەۋدە.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ساياسي قۋعىن-سۇرگىن جانە اشارشىلىق قۇرباندارىن ەسكە الۋ كۇنى.