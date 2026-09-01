قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين كەزدەستى
استانا. KAZINFORM – ش ى ۇ مەرەيتويلىق سامميتى اياسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ كەزدەسۋى ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
تاراپتار قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى دوستىق، تاتۋ كورشىلىك جانە وداقتاستىق رۋحىندا دامىپ كەلە جاتقان سان قىرلى ىنتىماقتاستىق قارقىندى سيپات العانىنا نازار اۋداردى.
ۆلاديمير پۋتين مەملەكەت باسشىسىن قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ تابىستى وتۋىمەن قۇتتىقتادى. ونىڭ ايتۋىنشا، داۋىس بەرۋ ناتيجەسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قازاقستاندى ودان ءارى دامىتۋعا، ىشكى ساياسي تۇراقتىلىقتى نىعايتۋعا، ەكونوميكانى ىلگەرىلەتۋگە جانە حالىقتىڭ تۇرمىس ساپاسىن ارتتىرۋعا بايلانىستى كوپتەگەن ماسەلەنى شەشۋگە باعىتتالعان ستراتەگيالىق باعدارى كەڭىنەن قولداۋ تاپقانىن راستايدى.
قازاقستان پرەزيدەنتى قۇتتىقتاۋى ءۇشىن رەسەي باسشىسىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، كونستيتۋتسيالىق رەفورما اياسىندا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستار جونىندە اڭگىمەلەد
- قازاقستاندى جاڭعىرتۋ ۇدەرىسى ۇلتتىق مۇددەمىزگە ساي جالعاسا بەرەدى. اتى بار، زاتى جوق رەفورمالار جۇرگىزۋگە مۇلدەم بولمايدى. ءبىز مۇنى جاقسى تۇسىنەمىز. ەڭ الدىمەن، حالقىمىزدىڭ كەلەشەگىن ويلاۋىمىز قاجەت. ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىققا كەلەر بولساق، ءسىزدىڭ مامىر ايىندا استاناعا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارىڭىز تابىستى ءوتتى. ءارى سيپاتى جاعىنان تاريحي ساپار بولدى دەپ سانايمىن. قازىر ۇكىمەت قول قويىلعان بارلىق كەلىسىمدى ىسكە اسىرۋعا كىرىستى. ءوزىڭىز اتاپ وتكەندەي، ساۋدا- ساتتىق تەز دامىپ كەلەدى. وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا ءوسىم بايقالادى. رەسەي ءبىزدىڭ باستى ينۆەستيتسيالىق جانە ساۋدا سەرىكتەسىمىز بولىپ قالا بەرەدى دەپ ويلايمىن. بۇل ۇدەرىستى بارىنشا قولدايمىن،-دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ۆلاديمير پۋتين ەكىجاقتى قارىم-قاتىناس بارلىق باعىتتا قارقىندى ىلگەرىلەپ كەلە جاتقانىن جوعارى باعالادى.
- بىلتىر ەلدەرىمىز اراسىنداعى تاۋار اينالىمىنىڭ كورسەتكىشتەرى ويداعىداي بولدى. بيىل دا ءوسىم بايقالادى. كوپتەگەن ماسەلە بويىنشا بىرگە جۇمىس ىستەپ كەلەمىز. كۇن تارتىبىندە ءىرى جوبالار دا، اعىمداعى ماسەلەلەر دە بار. ۇكىمەتارالىق كوميسسيا بەلسەندى جۇمىس ىستەۋدە. ءوزارا ۋاعدالاستىقتاردى بۇلجىتپاي ورىنداعانى ءۇشىن ولارعا العىس ايتۋىمىز كەرەك. اسىرەسە، گۋمانيتارلىق سالاداعى بايلانىستارىمىزدىڭ جاندانا تۇسكەنى قۋانتادى. قازاقستاندىق 60 مىڭ ستۋدەنت رەسەي جوعارى وقۋ ورىندارىندا ءبىلىم الىپ ءجۇر. جۋىردا عانا ومبى قالاسىندا قازاقستاننىڭ ماڭدايالدى وقۋ ورنىنىڭ فيليالى اشىلدى. ياعني بارلىق ماسەلە بويىنشا ءوزارا تۇسىنىستىك ورناعان. بۇگىن وسى تاقىرىپتى ەگجەي-تەگجەيلى تالقىلاۋعا مۇمكىندىك تۋىپ وتىر، - دەدى رەسەي پرەزيدەنتى.
مەملەكەتتەر باسشىلارى ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسىن، سونداي-اق ءوزارا مۇددەگە ساي كەلەتىن سالالاردا بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ماسەلەسىن تالقىلادى. حالىقارالىق جانە وڭىرلىك كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماستى.