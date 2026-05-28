توقايەۆ پەن پۋتين كەلىسسوزى: تاتۋ كورشىلىكتىڭ جەتى نەگىزى جونىندە، ا ە س- كە قاتىستى قۇجاتتارعا قول قويىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين «قازاقستان مەن رەسەي حالىقتارىنىڭ دوستىعى مەن تاتۋ كورشىلىگىنىڭ جەتى نەگىزى تۋرالى» بىرلەسكەن مالىمدەمەگە قول قويدى.
سونىمەن قاتار ەل ەل پرەزيدەنتتەرىنىڭ قاتىسۋمەن وتكەن كەلىسسوزدەن كەيىن، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگى مەن رەسەيلىك «روساتوم» اراسىندا قازاقستان اۋماعىندا اتوم ەلەكتر ستانسياسىن سالۋ جوباسى بويىنشا ىنتىماقتاستىقتىڭ نەگىزگى قاعيداتتارى مەن شارتتارى تۋرالى، سونداي-اق ونىڭ قۇرىلىسىن قارجىلاندىرۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك ەكسپورتتىق نەسيە بەرۋ تۋرالى ۇكىمەتارالىق كەلىسىمدەرمەن الماستى.
ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەن ر ف وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى اراسىندا ەلىمىزدە «قازاقستان-سيريۋس» حالىقارالىق جالپى ءبىلىم بەرۋ مەكتەبى مەن دارىندى بالالارمەن جانە جاستارمەن جۇمىس ىستەۋ ورتالىعىن قۇرۋ تۋرالى، سونداي-اق ونىڭ قىزمەتى جونىندە ۇكىمەتارالىق كەلىسىممەن الماستى.
مۇنىمەن قوسا ەكى ەنەرگەتيكا مينيسترلىكتەرى اراسىندا مۇناي سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ تۋرالى ۇكىمەتارالىق كەلىسىمدى بەكىتتى.
ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى مەن ر ف جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى رەسەي ازاماتتارىنىڭ ءال-فارابي اتىنداعى قازۇۋ- ءدىڭ ومبى قالاسىنداعى فيليالىندا وقۋ شىعىندارىن قارجىلاندىرۋ تۋرالى ۆەدومستۆوارالىق كەلىسىممەن الماستى.
بۇدان بولەك، ق ر ۇلتتىق بانكى مەن ر ف ورتالىق بانكى اراسىندا الاياقتىق وپەراتسيالارعا قارسى ءىس-قيمىل ماسەلەسى جونىندەگى مەموراندۋمدى بەكىتتى.
ق ر كولىك مينيسترلىگى مەن ر ف كولىك مينيسترلىكتەرى اراسىندا كولىكتەگى سيفرلاندىرۋدى دامىتۋ سالاسىنداعى ۆەدومستۆوارالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى ءىس-شارالار جوسپارىنا قول قويدى.
ق ر اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگى مەن ەكولوگيالىق، تەحنولوگيالىق جانە اتومدىق قاداعالاۋ جونىندەگى فەدەرالدىق قىزمەتى اراسىندا 2026-2030 -جىلدارعا ارنالعان يادرولىق جانە رادياتسيالىق قاۋىپسىزدىكتى رەتتەۋ سالاسىنداعى ۆەدومستۆوارالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى ءىس-شارالار جوسپارىمەن الماستى.
ق ر دەنساۋلىق مينيسترلىگى مەن ر ف تۇتىنۋشىلار قۇقىقتارىن قورعاۋ فەدەرالدىق قىزمەتى ۆەدومستۆوارالىق ىنتىماقتاستىق بويىنشا پراكتيكالىق ءىس-شارالار جوسپارىمەن الماستى.
ال «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسى مەن «رەسەي تەمىر جولدارى» ا ا ق جۇك تاسىمالىن سيفرلاندىرۋدى دامىتۋ جونىندەگى بىرلەسكەن ءىس-قيمىل جوسپارىن بەكىتتى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيندى تاۋەلسىزدىك سارايىندا رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.