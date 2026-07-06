قاسىم-جومارت توقايەۆ نۇرسۇلتان نازاربايەۆتى تۋعان كۇنىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى تۇڭعىش پرەزيدەنتكە مىقتى دەنساۋلىق، ۇزاق عۇمىر جانە باق-بەرەكە تىلەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسى قۇتتىقتاۋىندا تۇڭعىش پرەزيدەنتتىڭ زاماناۋي قازاق مەملەكەتتىلىگىنىڭ نەگىزىن قالاۋ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىن قۇرۋ، ەلىمىزدىڭ ەكونوميكالىق الەۋەتىن نىعايتۋ جانە حالىقارالىق ارەناداعى ورنى مەن بەدەلىن بەكەمدەۋ جولىنداعى تاريحي ميسسياسىن اتاپ ءوتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ، سونداي-اق نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ ەلوردانى استاناعا كوشىرۋ تۋرالى شەشىمىنىڭ ماڭىزى ايرىقشا ەكەنىنە توقتالدى.
- ەلوردانىڭ سارىارقا توسىنە كوشىرىلۋى قازاقستاننىڭ جان-جاقتى وركەندەۋىنە تىڭ سەرپىن بەردى. بۇگىندە استانا قارىشتاپ دامىپ، الەمدەگى كورىكتى شاھاردىڭ بىرىنە اينالىپ كەلەدى، - دەلىنگەن قۇتتىقتاۋدا.
بۇعان دەيىن اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ استانا كۇنىنە ارنالعان قۇتتىقتاۋىن جاريالادى.