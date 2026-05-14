قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن رەجەپ تايىپ ەردوعان قازاقستان-تۇركيا بيزنەس فورۋمىنا قاتىستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى بۇل فورۋمنىڭ ەكى ەل ءۇشىن ءتيىمدى ءارى مازمۇندى بولعانىن اتاپ ءوتىپ، القالى جيىندى ۇيىمداستىرۋعا اتسالىسقان تۇركيا تاراپىنا العىس ايتتى.
پرەزيدەنت قازاقستاندا تۇرىك كومپانيالارىنا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتىلىپ جاتقانىنا توقتالدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- قازىر ەلىمىزدە تۇرىك كاپيتالى بار 3800 گە جۋىق كاسىپورىن تابىستى قىزمەت ەتىپ جاتىر. بىرلەسكەن كۇش-جىگەرىمىزدىڭ ارقاسىندا مىڭداعان جۇمىس ورنى اشىلدى. ينۆەستيتسيالىق كورسەتكىشتى ارتتىرۋ ءۇشىن ونەركاسىپ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ ماڭىزدى. بۇگىنگى ءىس-شارا بىرلەسكەن كاسىپورىندار سانىن ودان ءارى كوبەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى دەپ سەنەمىن. بۇل رەتتە قازاقستان-تۇركيا ۇكىمەتارالىق كوميسسياسى ايرىقشا ءرول اتقارۋعا ءتيىس دەپ سانايمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى ەلىمىزدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ كورسەتكىشتەرىن تىلگە تيەك ەتتى.
- قازاقستان - ورتالىق ازياداعى ەكونوميكاسى ەڭ ءىرى مەملەكەت. بىلتىر ەلىمىزدەگى ىشكى جالپى ءونىم كولەمى 6,5 پايىزعا ءوسىپ، 300 ميلليارد دوللاردان استى. بۇل ىشكى نارىقتىڭ تۇراقتىلىعى مەن زور الەۋەتىن كورسەتەدى. ءبىز وسى ءۇردىستى كۇشەيتە تۇسۋگە نيەتتىمىز. بۇگىندە قازاقستان ءبىلىمدى، عىلىمدى جانە يننوۆاتسيانى دامىتۋعا باسا ءمان بەرىپ وتىر. بۇل - ەلىمىزدىڭ الدىندا تۇرعان ستراتەگيالىق مىندەت. وزدەرىڭىزگە ءمالىم، ناۋرىز ايىندا ەلىمىزدە جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋم ءوتتى. جاڭا كونستيتۋتسياعا سايكەس قازاقستاندا مەنشىكتىڭ بارلىق تۇرىنە كەپىلدىك بەرىلەدى. ەلىمىزدىڭ باس قۇجاتى ينۆەستورلاردىڭ قۇقىعىن بارىنشا قورعايدى. الايدا شەتەلدىك جانە وتاندىق كاسىپكەرلەردىڭ زاڭدارىمىزدى بۇزۋعا قۇقى جوق. كونستيتۋتسياعا ەنگىزىلگەن «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتى بويىنشا ءار ازامات زاڭ الدىندا بىردەي جاۋاپ بەرەدى، - دەدى پرەزيدەنت.