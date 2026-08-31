قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىزستان پرەزيدەنتىنىڭ شاقىرۋىمەن بىشكەككە باردى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆتىڭ شاقىرۋىمەن شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ 26-وتىرىسىنا جانە «ش ى ۇ+» فورماتىنداعى كەزدەسۋگە قاتىسۋ ءۇشىن بىشكەك قالاسىنا جۇمىس ساپارىمەن باردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ رەسمي اشىلۋ سالتاناتىنا قاتىسادى.
قازاقستان پرەزيدەنتىن «ماناس» اۋەجايىنان قىرعىزستان مينيسترلەر كابينەتىنىڭ ءتوراعاسى - پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى ادىلبەك قاسىماليەۆ قارسى الدى.