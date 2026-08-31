KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىزستان پرەزيدەنتىنىڭ شاقىرۋىمەن بىشكەككە باردى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆتىڭ شاقىرۋىمەن شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ 26-وتىرىسىنا جانە «ش ى ۇ+» فورماتىنداعى كەزدەسۋگە قاتىسۋ ءۇشىن بىشكەك قالاسىنا جۇمىس ساپارىمەن باردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите ШОС
    Фото: Акорда

    سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ رەسمي اشىلۋ سالتاناتىنا قاتىسادى.

    Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите ШОС
    Фото: Акорда

    قازاقستان پرەزيدەنتىن «ماناس» اۋەجايىنان قىرعىزستان مينيسترلەر كابينەتىنىڭ ءتوراعاسى - پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى ادىلبەك قاسىماليەۆ قارسى الدى.

    Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите ШОС
    Фото: Акорда
    Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите ШОС
    Фото: Акорда

     

    بيلىك جانە ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ ىقپالداستىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور