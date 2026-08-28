KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قاسىم-جومارت توقايەۆ قۇرىلتايدىڭ العاشقى سەسسياسىنا قاتىسادى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن، 2026-جىلعى 28-تامىزدا مەملەكەت باسشىسى ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايى ءبىرىنشى سەسسياسىنىڭ اشىلۋىنا قاتىسادى.

    Выступление Президента Казахстана на заседании Курултая покажут в прямом эфире
    Фото: Акорда

    بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قۇرىلتاي وتىرىسىنداعى ءسوزى ساعات 11.00 دە رەسپۋبليكالىق تەلەارنالار مەن الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى رەسمي پاراقشالاردا تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.

    Құрылтай
    Фото: Ақорда

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن پارتيالار قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ ءتىزىمىن جاريالاعان ەدى. «ادىلەت» پارتياسى 110، «اۋىل» پارتياسى 10، Respublica - توعىز، ال ج س د پ مەن «اق جول» پارتيالارى سەگىز دەپۋتاتتان تۇراتىن ءتىزىمدى ۇسىندى.

    Құрылтай
    Фото: Ақорда

    و س ك 2026-جىلعى 27-تامىزدا قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنا كۋالىكتەرى مەن توسبەلگىلەرىن تابىستادى.

    بيلىك جانە ساياسات
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور