قاسىم-جومارت توقايەۆ قۇرىلتايدىڭ العاشقى سەسسياسىنا قاتىسادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن، 2026-جىلعى 28-تامىزدا مەملەكەت باسشىسى ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايى ءبىرىنشى سەسسياسىنىڭ اشىلۋىنا قاتىسادى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قۇرىلتاي وتىرىسىنداعى ءسوزى ساعات 11.00 دە رەسپۋبليكالىق تەلەارنالار مەن الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى رەسمي پاراقشالاردا تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن پارتيالار قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ ءتىزىمىن جاريالاعان ەدى. «ادىلەت» پارتياسى 110، «اۋىل» پارتياسى 10، Respublica - توعىز، ال ج س د پ مەن «اق جول» پارتيالارى سەگىز دەپۋتاتتان تۇراتىن ءتىزىمدى ۇسىندى.
و س ك 2026-جىلعى 27-تامىزدا قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنا كۋالىكتەرى مەن توسبەلگىلەرىن تابىستادى.