KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قاسىم-جومارت توقايەۆ قۇرىلتاي سايلاۋى قارساڭىندا قازاقستان حالقىنا ۇندەۋ جاسايدى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قۇرىلتاي سايلاۋى قارساڭىندا قازاقستان حالقىنا ۇندەۋ جاسايدى.

    ا
    Фото: Ақорда

    بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى –باسپا ءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆ مالىمدەدى.

    - پرەزيدەنتتىڭ ۇندەۋى ساعات 19:00 دە رەسپۋبليكالىق تەلەارنالاردان كورسەتىلەدى، - دەپ جازدى ايبەك سمادياروۆ ءوزىنىڭ رەسمي Telegram-ارناسىندا.

    ايتا كەتەيىك، 23-تامىزدا سايلاۋ ۋچاسكەلەرىندە ونلاين تىركەۋ سەرۆيستەرى ىسكە قوسىلادى.

    بيلىك جانە ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور