قاسىم-جومارت توقايەۆ قۇرىلتاي سايلاۋى قارساڭىندا قازاقستان حالقىنا ۇندەۋ جاسايدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قۇرىلتاي سايلاۋى قارساڭىندا قازاقستان حالقىنا ۇندەۋ جاسايدى.
بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى –باسپا ءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆ مالىمدەدى.
- پرەزيدەنتتىڭ ۇندەۋى ساعات 19:00 دە رەسپۋبليكالىق تەلەارنالاردان كورسەتىلەدى، - دەپ جازدى ايبەك سمادياروۆ ءوزىنىڭ رەسمي Telegram-ارناسىندا.
ايتا كەتەيىك، 23-تامىزدا سايلاۋ ۋچاسكەلەرىندە ونلاين تىركەۋ سەرۆيستەرى ىسكە قوسىلادى.